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Леди
Красота и здоровье
4 августа 21, 11:32
6 признаков того, что вы едите слишком много сахара
сладости
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Если человек съедает слишком много сахара, то это заметно отражается на состоянии его здоровья.
Существует несколько признаков, по которым это легко можно определить. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ НА ЛБУ
Если вы никогда не имели морщин и вдруг заметили, что на коже вашего лба появились полоски, стоит задуматься о количестве сахара, который вы употребляете в пищу. Не только женщины в возрасте, но и молодые девушки боятся появления нежелательных ранних морщин в любой части лица.
Чтобы содержать свою кожу в тонусе, постарайтесь пить больше воды и есть полезной пищи богатой клетчаткой. Периодически делайте легкий массаж, и уже скоро увидите первые изменения.

ВЫРАЖЕННЫЕ НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ
Большее содержание сахара в рационе провоцирует быстрое образование вредных веществ в коже и её преждевременное старение, обвисание. Несмотря на то, что у некоторых людей носогубные складки могут быть слабо выражены, сахар усугубит положение и кожа потеряет былую эластичность.

НАВИСАЮЩИЕ ВЕРХНИЕ ВЕКИ
Нависшее верхнее веко или птоз, появляется у всех людей с возрастом. Но у тех, кто злоупотребляет различными пирожными, рафинированным сахаром и сладостями, может появиться намного раньше. Из-за этого взгляд становится более тусклым и усталым, человек будет казаться постоянно вымотанным и угрюмым. К тому же, девушки, наносящие тени, могут столкнуться с проблемой их скатывания в ярко выраженной складке верхнего века.

ЗАПАВШИЕ ВНУТРЬ ГЛАЗА
Кожа сладкоежек нередко выглядит «осунувшейся». Это происходит из-за высокого уровня гормона стресса кортизола, который замедляет работу обновления клеток. Кожный покров теряет жировые отложения, создающие гладкую поверхность. Частое употребление разных соков, шоколада, тортов или сахара в обычном виде сделает кожу тусклой и серой.

ПРЫЩИ НА ЛИЦЕ
Самое очевидное последствие, с которым столкнулись почти все любители сладкого — это прыщи. Избыток вредного углевода стимулирует выработку гормона тестостерона, от которого очень сильно зависит работа сальных желез. Прыщи появляются, когда густой секрет производится в большом количестве и заполняет поры и протоки. Прежде чем паниковать и записываться к дерматологу с подозрением на агрессивное акне, попробуйте уменьшить потребление сахара.

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА
Самым главным ускорителем роста и увеличения количества новых родинок считается высокий уровень глюкозы в организме. Он кроется во многих продуктах, которые кажутся безвредными. Не стоит забывать, что приобретенные родинки – это маленькие опухоли, которым тоже нужно питаться. Они высасывают различные вещества и могут перерасти в опасные онкологические заболевания.

В настоящее время есть возможность удаления родинок лазерным путем, но лучше не рисковать своим здоровьем и ограничить себя в сладком.

Источник: https://storinka.com.ua/
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