6 признаков того, что вы едите слишком много сахара

Существует несколько признаков, по которым это легко можно определить.





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ НА ЛБУ

Если вы никогда не имели морщин и вдруг заметили, что на коже вашего лба появились полоски, стоит задуматься о количестве сахара, который вы употребляете в пищу. Не только женщины в возрасте, но и молодые девушки боятся появления нежелательных ранних морщин в любой части лица.

Чтобы содержать свою кожу в тонусе, постарайтесь пить больше воды и есть полезной пищи богатой клетчаткой. Периодически делайте легкий массаж, и уже скоро увидите первые изменения.





ВЫРАЖЕННЫЕ НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

Большее содержание сахара в рационе провоцирует быстрое образование вредных веществ в коже и её преждевременное старение, обвисание. Несмотря на то, что у некоторых людей носогубные складки могут быть слабо выражены, сахар усугубит положение и кожа потеряет былую эластичность.





НАВИСАЮЩИЕ ВЕРХНИЕ ВЕКИ

Нависшее верхнее веко или птоз, появляется у всех людей с возрастом. Но у тех, кто злоупотребляет различными пирожными, рафинированным сахаром и сладостями, может появиться намного раньше. Из-за этого взгляд становится более тусклым и усталым, человек будет казаться постоянно вымотанным и угрюмым. К тому же, девушки, наносящие тени, могут столкнуться с проблемой их скатывания в ярко выраженной складке верхнего века.





ЗАПАВШИЕ ВНУТРЬ ГЛАЗА

Кожа сладкоежек нередко выглядит «осунувшейся». Это происходит из-за высокого уровня гормона стресса кортизола, который замедляет работу обновления клеток. Кожный покров теряет жировые отложения, создающие гладкую поверхность. Частое употребление разных соков, шоколада, тортов или сахара в обычном виде сделает кожу тусклой и серой.





ПРЫЩИ НА ЛИЦЕ

Самое очевидное последствие, с которым столкнулись почти все любители сладкого — это прыщи. Избыток вредного углевода стимулирует выработку гормона тестостерона, от которого очень сильно зависит работа сальных желез. Прыщи появляются, когда густой секрет производится в большом количестве и заполняет поры и протоки. Прежде чем паниковать и записываться к дерматологу с подозрением на агрессивное акне, попробуйте уменьшить потребление сахара.





ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА

Самым главным ускорителем роста и увеличения количества новых родинок считается высокий уровень глюкозы в организме. Он кроется во многих продуктах, которые кажутся безвредными. Не стоит забывать, что приобретенные родинки – это маленькие опухоли, которым тоже нужно питаться. Они высасывают различные вещества и могут перерасти в опасные онкологические заболевания.





В настоящее время есть возможность удаления родинок лазерным путем, но лучше не рисковать своим здоровьем и ограничить себя в сладком.



