Лучшие летние продукты для очистки организма

Врач Виктория Савицкая уверяет, что для очистки организма от токсинов идеально использовать “летние продукты”. В отличие от аптечных препаратов они безопасны, к тому же зачастую даже более эффективны.





«Овощи и фрукты, злаки и семечки и зелень запускают процессы самоочищения организма.. А чтобы эффект был заметным и быстрым, откажитесь от всего жареного и жирного, алкогольных напитков и газировки», – советует эксперт.





Очень действенно выводит из организма шлаки и токсины летняя зелень. Шпинат, петрушка, укроп, пастернак, зеленый салат питают нас витаминами и отлично справляются с очисткой пищеварительной системы. А хлорофилл, содержащийся в зелени, не дает размножаться «вредоносным» бактериям и выводит токсины.





Чеснок также незаменим в рационе – он стимулирует секрецию биологически активного селена и серы, которые запускают процесс детоксикации организма и убивают бактерии.



