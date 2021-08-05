Леди Красота и здоровье
5 августа 21, 12:45
Дерматолог рассказал о вреде солнца для здоровья
Солнце полезно для здоровья человеческого организма: под действием солнечных лучей в коже человека вырабатывается витамин D, который участвует не только в обмене в костной ткани – в последнее время его относят к гормоноподобных веществ, влияющих на все системы организма, прежде всего на нервную и эндокринную.
Также под воздействием солнечного света в головном мозге вырабатывается вещество серотонин, который называют «гормоном хорошего настроения». Серотонин участвует в регулировании социального поведения, сна и памяти, аппетита и пищеварения, влияет на уровень тревожности и счастья. Но повышенные дозы солнечного излучения человеческому организму вред. Страдают, прежде всего, кожа, иммунная система и глаза.
Об этом в своем комментарии GreenPost рассказала врач-дерматолог Елена Кравчук.
Кожа. Речь идет не только о признаках преждевременного старения. Важно помнить, что избыток солнечной радиации имеет накопительный эффект и может стать фактором риска для развития некоторых видов рака кожи, а солнечный ожог с образованием пузырей может оказаться причиной меланомы – злокачественного заболевания. Сейчас меланома при раннем выявлении и лечении является излечимой, но заболеваемость ей продолжает расти быстрее, чем любого другого вида рака у человека.
Глаза. Ежегодно в мире 12000000 человек теряют зрение из-за развития катаракты – потери прозрачности хрусталика. По оценкам экспертов ВОЗ, 20% от этого числа случаев могли быть вызваны или усилены воздействием солнца.
Иммунная система. Повышенные дозы ультрафиолета могут подавлять клеточный иммунитет, увеличивая риск развития инфекционных заболеваний и снижая эффективность вакцинации.
Тепловой / солнечный удар. Чрезмерное солнечное излучение может стать причиной теплового или солнечного удара.
Источник: https://golos.ua/