Дерматолог рассказал о вреде солнца для здоровья

Также под воздействием солнечного света в головном мозге вырабатывается вещество серотонин, который называют «гормоном хорошего настроения». Серотонин участвует в регулировании социального поведения, сна и памяти, аппетита и пищеварения, влияет на уровень тревожности и счастья. Но повышенные дозы солнечного излучения человеческому организму вред. Страдают, прежде всего, кожа, иммунная система и глаза.





Об этом в своем комментарии GreenPost рассказала врач-дерматолог Елена Кравчук.





Кожа. Речь идет не только о признаках преждевременного старения. Важно помнить, что избыток солнечной радиации имеет накопительный эффект и может стать фактором риска для развития некоторых видов рака кожи, а солнечный ожог с образованием пузырей может оказаться причиной меланомы – злокачественного заболевания. Сейчас меланома при раннем выявлении и лечении является излечимой, но заболеваемость ей продолжает расти быстрее, чем любого другого вида рака у человека.





Глаза. Ежегодно в мире 12000000 человек теряют зрение из-за развития катаракты – потери прозрачности хрусталика. По оценкам экспертов ВОЗ, 20% от этого числа случаев могли быть вызваны или усилены воздействием солнца.





Иммунная система. Повышенные дозы ультрафиолета могут подавлять клеточный иммунитет, увеличивая риск развития инфекционных заболеваний и снижая эффективность вакцинации.





Тепловой / солнечный удар. Чрезмерное солнечное излучение может стать причиной теплового или солнечного удара.



