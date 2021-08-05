Три вредные для здоровья утренние привычки

Не все утром встают «с той ноги». Для одних утро может быть источником стресса, для других – зарядом бодрости и желаний добиваться новых целей. У каждого из нас есть традиции или привычки начала дня. Но все ли они хорошо отражаются на здоровье? Эксперты рассказали, чего не стоит делать по утрам, чтобы избежать проблем со здоровьем.





НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЗАВТРАК

Пропуск завтрака – самая настоящая проблема, сказывающаяся на весе человека. Это подтвердило исследование, в котором приняли участие добровольцы: одни полноценно завтракали, а другие – пропускали этот важный прием пищи. Удивительно, но те, кто не отказывался от утреннего перекуса, сжигали калории гораздо быстрее тех, кто пренебрегал завтраком. Кроме того, ученые отмечали, что уровень глюкозы в крови участвовавших в эксперименте из первой группы стал ниже.

Другое исследование показало следующее: у тех, кто пропускает утренний прием пищи, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87% выше, чем у тех, кто не забывает завтракать.





НЕ ПЕЙТЕ КОФЕ ПЕРЕД ЕДОЙ

Британские ученые выяснили: черный кофе влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому не стоит выпивать этот крепкий напиток перед завтраком. Лучше сварить чашечку кофе после того, как вы полноценно позавтракаете.





НЕ ПЕЙТЕ СОК

Соки из пакетов – одни из самых вредных для организма напитков. В их составе нет клетчатки, зато есть большое количество сахара. Исследователи отмечают: потребление сладких соков и напитков по утрам повышает риск развития диабета на 16%. Ученые рекомендуют заменить привычные в рационе соки свежими фруктами, богатыми антиоксидантами и витаминами.



