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Леди
Красота и здоровье
6 августа 21, 12:07
Помогает похудеть и убивает бактерии: польза чая с мятой
чай с мятой
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Несколько полезных свойств мяты: как ароматный напиток из лечебного растения способен воздействовать на организм человека.
Мята – целебное растение, которое занимает одно из первых мест в топе самых полезных для организма. А чай из мяты не только вкусный, но и обладает рядом свойств, которые помогают в борьбе со многими недугами. Чем же так полезен этот напиток, и как он воздействует на организм человека?

ПОМОГАЕТ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Исследования показали, что мята благотворно воздействует на пищеварительную систему. Поэтому, если вы хотите быстро избавиться от вздутия или расстройства желудка – просто выпейте кружечку ароматного мятного чая.

Кроме того, мята способна предотвратить тошноту у тех, кто проходит курс химиотерапии. Если тошнота связана с другими причинами, то эта душистая трава тоже будет очень полезна.

ОТ БОЛЕЙ В ГОЛОВЕ
Мята обладает седативным эффектом. Она расслабляет мышцы и органы, снимает напряжение, предотвращает боли и спазмы. Благодаря своим свойствам, она станет вашим верным помощником в борьбе с некоторыми видами головных болей. Но, нужно учитывать, что мята может повысить давление, поэтому, если у вас оно и так повышенное, то лучше втирать масло растения в виски. Ну а если понижено, то чашечка чая будет отличным решением.

БОРЕТСЯ С ИНФЕКЦИЕЙ И БАКТЕРИЯМИ
Мята отлично подойдет в качестве вспомогательного средства в борьбе со многими бактериями, например, стафилококк, сальмонелла и листерия. Она не только убивает микроорганизмы, но и не дает им размножаться. А еще мята способна обеззаразить полость рта и освежить дыхание, именно поэтому этот ингредиент часто добавляют в зубную пасту или жвачку.

УСПОКАИВАЕТ
Многие исследования показывают, что мята положительно влияет на нервную систему. Ее можно использовать, как успокоительное средство. Не спроста масло мяты так популярно в ароматерапии. Поэтому, если у вас проблемы со сном или просто хочется расслабить тело и ум – заварите себе немного ароматного напитка.

ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ
Чай с мятой, а точнее его сильный запах способен перебить аппетит, что очень помогает при похудении. Сама мята ускоряет метаболизм и снижает уровень кортизола, злейшего врага при похудении. Кроме того, освежающий сладковатый напиток имеет приятный бонус в виде низкой калорийности и отсутствия кофеина. Поэтому мятный чай - один из самых полезных в борьбе с лишним весом.

Источник: https://storinka.com.ua/
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