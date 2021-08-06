4 простых приема, которые помогут избавиться от отеков утром

Что делать, если надоело каждое утро видеть отекшее, не выспавшееся лицо? Конечно, в таком случае необходимо пересмотреть свой режим сна и отдыха, обратить внимание на продукты, которые вы едите и время, в которое вы это делаете. Ну а что делать, если времени совсем нет, а выглядеть бодрым нужно уже сейчас? Вот несколько приемов, которые за короткое время помогут стравиться с ненавистными мешками под глазами.





КОФЕ

Всем давно известно, что кофе – отлично бодрит после плохого сна или бессонной ночи вовсе. Но мешки под глазами напиток вряд ли поможет убрать. Но если использовать его в качестве косметического средства, то вы получите хороший эффект. Все дело в том, что кофеин способен бороться с отеками, если применять его местно. Нужно всего лишь взять оставшийся осадок заваренного кофе и приложить его на кожу под глазами и подождать 15 минут. После этого смойте средство теплой водой. Можете осторожно массировать эту смесь по всему лицу – так вы добьетесь еще и эффекта скраба. В конце процедуры нанесите увлажняющий крем.





МАССАЖ ДЛЯ ЛИЦА

Избавиться от отеков на лице поможет массаж. Не у всех есть возможность потратиться на хорошего специалиста, да и где взять время на его посещение утром, если вот-вот сам опоздаешь на работу? Но его можно сделать самостоятельно, при этом, необязательно иметь какие-либо дополнительные реквизиты вроде роллера или модного скребка Гуаша. Вам понадобятся руки, интернет, а время можете взять по пути в ванную. Отыщите в интернете простые видео-уроки по массажу или просто найдите схему массажных линий на лице. Такую процедуру вы можете выполнять не только утром.





ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ

Один из самых простых способов избавиться от мешков под глазами – просто приложить патчи. Но что делать, если их нет под рукой. Вы можете заменить их обычными чайными пакетиками. И в зеленом, и в черном чае содержится большое количество кофеина. Как и в случае с кофе, он бодрит не только при приеме внутрь, но и помогает выглядеть выспавшимся. Вам нужно просто заварить два пакетика чая, положить их в холодильник до полного остывания, а после поместить их на кожу под глазами. Через 15 минут вы заметите видимый результат.





ЛИМФОДРЕНАЖНЫЕ ПРЫЖКИ

Мало, кто знает, но обычные прыжки могут помочь вам за короткое время избавиться от отеков и выглядеть намного свежее. После того, как вы проснулись, выпейте стакан воды и приступайте. Вам необходимо сделать 100 прыжков. Но не нужно будить соседей снизу – делайте легкие пружинящие движения, еле отрываясь от пола. Эффект будет заметен сразу. Это простое упражнение способствует оттоку лимфы, а, следовательно, уходит отечность.



