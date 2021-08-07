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Леди
Красота и здоровье
7 августа 21, 13:38
Какие продукты помогут взбодриться
Кофе
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При недостатке бодрости и энергии многие пьют кофе, так как в нем содержится кофеин.
Однако существуют и другие продукты, которые помогут бороться с усталостью и поддерживать бодрость в течение дня. Специалисты перечислили основные из них.

Зеленый чай

Зеленый чай может быть отличной альтернативой кофе, поскольку содержит кофеин. Напиток улучшает память и концентрацию внимания, уменьшает стресс, помогает регулировать цикл сна и бодрствования, улучшает кровообращение и обмен веществ.

Бананы

Питательные вещества, содержащиеся в бананах, включают витамины группы B, витамин C, клетчатку. Но лучше всего бананы борются с усталостью из-за количества содержащихся в них электролитов: соединений калия, магния, натрия, кальция и фосфора.

Вода

Обезвоживание – одна из причин, по которой люди могут испытывать усталость. Поэтому имеет смысл пить больше воды в течение дня. Национальная академия наук США рекомендует пить в среднем 2,7 л жидкости в день для женщин и 3,7 л жидкости в день для мужчин.

Шпинат

Шпинат богат железом и витаминами группы B, а также витамином C. Эти вещества являются ключевыми ингредиентами для повышения бодрости.

Йогурт

Проблемы с пищеварением – еще одна важная причина усталости. А йогурт богат витамином B12 и пробиотиками – полезными бактериями, которые помогают укрепить иммунитет и способствуют пищеварению, улучшая баланс микроорганизмов в кишечнике, пишет University Health News.

Орехи

Колебания уровня сахара в крови часто становятся причиной вялости после обеда. Орехи богаты белком, помогающим стабилизировать этот показатель.

Источник: https://golos.ua/
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