Какие продукты помогут взбодриться

Однако существуют и другие продукты, которые помогут бороться с усталостью и поддерживать бодрость в течение дня. Специалисты перечислили основные из них.





Зеленый чай





Зеленый чай может быть отличной альтернативой кофе, поскольку содержит кофеин. Напиток улучшает память и концентрацию внимания, уменьшает стресс, помогает регулировать цикл сна и бодрствования, улучшает кровообращение и обмен веществ.





Бананы





Питательные вещества, содержащиеся в бананах, включают витамины группы B, витамин C, клетчатку. Но лучше всего бананы борются с усталостью из-за количества содержащихся в них электролитов: соединений калия, магния, натрия, кальция и фосфора.





Вода





Обезвоживание – одна из причин, по которой люди могут испытывать усталость. Поэтому имеет смысл пить больше воды в течение дня. Национальная академия наук США рекомендует пить в среднем 2,7 л жидкости в день для женщин и 3,7 л жидкости в день для мужчин.





Шпинат





Шпинат богат железом и витаминами группы B, а также витамином C. Эти вещества являются ключевыми ингредиентами для повышения бодрости.





Йогурт





Проблемы с пищеварением – еще одна важная причина усталости. А йогурт богат витамином B12 и пробиотиками – полезными бактериями, которые помогают укрепить иммунитет и способствуют пищеварению, улучшая баланс микроорганизмов в кишечнике, пишет University Health News.





Орехи





Колебания уровня сахара в крови часто становятся причиной вялости после обеда. Орехи богаты белком, помогающим стабилизировать этот показатель.



