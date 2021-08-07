В Украине изменятся правила продажи лекарств

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.





Президент Владимир Зеленский подписал Закон о запрете продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет, который Верховная Рада приняла 15 июля этого года.





Сообщается, что цель документа - ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.





Если у лица, которое продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается , - говорится в сообщении.



