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Леди
Красота и здоровье
7 августа 21, 13:40
В Украине изменятся правила продажи лекарств
лекарства
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Больше украинские дети и подростки не смогут купить лекарства в аптеках.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о запрете продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет, который Верховная Рада приняла 15 июля этого года.

Сообщается, что цель документа - ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.

Если у лица, которое продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается , - говорится в сообщении.

Источник: https://socportal.info/
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