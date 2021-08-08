В чем опасность обезжиренных продуктов

ЭТО МОДНО

Сегодня модно думать о своем здоровье, сидеть на диетах и подробно опрашивать официантов о калорийности предлагаемых ими блюд. В числе популярной еды – обезжиренные продукты. Например, творог, сыр и так далее.





Однако такой перекос в питании не совсем полезен для организма. Почему не стоит полностью переходить на «обезжиренную диету» подробно рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.





СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, ОДИН – ПОЕШЬ

В первую очередь «перенастройка» собственного рациона питания может привести к банальному перееданию. Ведь в обезжиренных продуктах меньше калорийность, а потребности организма при этом не меняются. Поэтому люди, якобы перешедшие на сторону ЗОЖ, стараются восполнить дефицит калорий, сделав акцент на количество любимых продуктов. И вместо 150 граммов обычного творога с легкостью съедают 300-400 граммов – обезжиренного.





Более того, некоторые граждане полагают, что если в продукте меньше калорий, то и лакомиться им можно без ограничений. Однако, это не так.





– Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера, – предупреждает Дианова.





ЧЕМ ОПАСЕН «ДИЕТИЧЕСКИЙ»ТВОРОГ?

При бесконтрольном поедании «почти полезных» продуктов, по мнению врача, можно перенасытить свой организм совсем не полезными веществами. Например, различными пищевыми добавками. Их в огромных количествах добавляют в обезжиренные продукты производители, так как «улучшенный» продукт теряет не только калорийность, но и привычный вкус, консистенцию.





Кстати, в ряде случаев натуральные животные жиры производители заменяют растительными. А в них содержится много весьма неполезных трансжиров.





- Если продукт обезжиренный, значит, над ним «колдовали, – уверена Дианова.





По ее словам, в такие «диетические» продукты производители могут легко и щедро добавить сахар, соль, крахмал, усилители вкуса. И если есть их часто и долгое время, то проблемы со здоровьем (в первую очередь, с ЖКТ) практически гарантированы.



