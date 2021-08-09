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Леди
Красота и здоровье
9 августа 21, 12:43
Способы быстрого и безопасного похудения
Похудение
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Они действительно работают.
Если похудеть к лету не удалось, то можно начать работать над своей формой прямо сейчас. Факторов, влияющих на скорость процесса похудения, очень много: от индивидуальных особенностей организма и метаболизма до физической активности. Однако для эффективной потери лишнего веса существует простая формула: нужно есть меньше калорий, чем вы сжигаете.

В похудении важна не только желанная цифра на весах, но и умение сохранить этот результат. Поэтому вам понадобятся полезные советы, как похудеть быстро и безопасно для здоровья.

Как похудеть, пока лето в самом разгаре

Ешьте много овощей. Это простой, но действенный лайфхак. Старайтесь делать так, чтобы на вашей тарелке всегда было как можно больше овощей. Это наиболее эффективный и короткий путь к похудению и общему здоровью организма.

Не пренебрегайте завтраком. Именно этот прием пищи является очень важным. Ведь правильный завтрак дает ощущение сытости и заряжает энергией, которая необходима в начале дня. Диетологи советуют есть утром 400 – 500 калорий.

Пейте больше кофе. Интересно, что кофеин считают натуральным мочегонным средством, он уменьшает вздутие живота и является источником антиоксидантов. Альтернативой кофе, если вы его не любите, могут служить травяные чаи.

Не употребляйте сладкие напитки. Калорийные жидкости не дают ощущение сытости. Иногда сок или ароматный кофе с карамельным сиропом, выпитые в течение дня, могут иметь 800 калорий, а вы после напитка одинаково останетесь голодными.

Обратите внимание на острую пищу. И это вовсе не шутка, а способ сократить количество калорий, к тому же с научным обоснованием. Например, в кайенском перце содержится особое соединение – капсаицин, которое стимулирует выработку гормонов стресса, благодаря чему ускоряется способность сжигать калории. Острые продукты вы будете есть медленнее и сразу же поймете, когда наступит насыщение.

Ложитесь быстро спать. Дефицит сна замедляет метаболизм, что совсем не поможет вам похудеть.

Источник: https://toneto.net/
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