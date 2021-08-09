Способы быстрого и безопасного похудения

Если похудеть к лету не удалось, то можно начать работать над своей формой прямо сейчас. Факторов, влияющих на скорость процесса похудения, очень много: от индивидуальных особенностей организма и метаболизма до физической активности. Однако для эффективной потери лишнего веса существует простая формула: нужно есть меньше калорий, чем вы сжигаете.





В похудении важна не только желанная цифра на весах, но и умение сохранить этот результат. Поэтому вам понадобятся полезные советы, как похудеть быстро и безопасно для здоровья.





Как похудеть, пока лето в самом разгаре





Ешьте много овощей. Это простой, но действенный лайфхак. Старайтесь делать так, чтобы на вашей тарелке всегда было как можно больше овощей. Это наиболее эффективный и короткий путь к похудению и общему здоровью организма.





Не пренебрегайте завтраком. Именно этот прием пищи является очень важным. Ведь правильный завтрак дает ощущение сытости и заряжает энергией, которая необходима в начале дня. Диетологи советуют есть утром 400 – 500 калорий.





Пейте больше кофе. Интересно, что кофеин считают натуральным мочегонным средством, он уменьшает вздутие живота и является источником антиоксидантов. Альтернативой кофе, если вы его не любите, могут служить травяные чаи.





Не употребляйте сладкие напитки. Калорийные жидкости не дают ощущение сытости. Иногда сок или ароматный кофе с карамельным сиропом, выпитые в течение дня, могут иметь 800 калорий, а вы после напитка одинаково останетесь голодными.





Обратите внимание на острую пищу. И это вовсе не шутка, а способ сократить количество калорий, к тому же с научным обоснованием. Например, в кайенском перце содержится особое соединение – капсаицин, которое стимулирует выработку гормонов стресса, благодаря чему ускоряется способность сжигать калории. Острые продукты вы будете есть медленнее и сразу же поймете, когда наступит насыщение.





Ложитесь быстро спать. Дефицит сна замедляет метаболизм, что совсем не поможет вам похудеть.



