Леди Красота и здоровье
9 августа 21, 12:45
С чем не стоит сочетать дыню
Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется правильно сочетать её с другими продуктами.
Дыня обогащена железом, магнием, кальцием, фолиевой кислотой и витаминами групп А, В и Е. В ней содержится калий, способствующий нормализации АД и положительно влияющий на функционирование сердца. Дыню рекомендуется употреблять людям, страдающим от подагры, стрессов и ревматизма.
Специалисты советуют не злоупотреблять продуктом, поскольку это негативно воздействует на работу кишечника. Для получения максимальной пользы, нельзя запивать её водой, а также сочетать с йогуртом или молоком.
При употреблении летнего лакомства можно избавиться от лишних килограммов. Один приём пищи легко заменяется несколькими дольками дыни или арбуза.
Источник: https://golos.ua/