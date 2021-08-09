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Леди
Красота и здоровье
9 августа 21, 12:45
С чем не стоит сочетать дыню
дыня
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Медики рассказали, что дыня является одним из главных символов лета.
Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется правильно сочетать её с другими продуктами.

Дыня обогащена железом, магнием, кальцием, фолиевой кислотой и витаминами групп А, В и Е. В ней содержится калий, способствующий нормализации АД и положительно влияющий на функционирование сердца. Дыню рекомендуется употреблять людям, страдающим от подагры, стрессов и ревматизма.

Специалисты советуют не злоупотреблять продуктом, поскольку это негативно воздействует на работу кишечника. Для получения максимальной пользы, нельзя запивать её водой, а также сочетать с йогуртом или молоком.

При употреблении летнего лакомства можно избавиться от лишних килограммов. Один приём пищи легко заменяется несколькими дольками дыни или арбуза.

Источник: https://golos.ua/
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