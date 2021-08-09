С чем не стоит сочетать дыню

Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется правильно сочетать её с другими продуктами.





Дыня обогащена железом, магнием, кальцием, фолиевой кислотой и витаминами групп А, В и Е. В ней содержится калий, способствующий нормализации АД и положительно влияющий на функционирование сердца. Дыню рекомендуется употреблять людям, страдающим от подагры, стрессов и ревматизма.





Специалисты советуют не злоупотреблять продуктом, поскольку это негативно воздействует на работу кишечника. Для получения максимальной пользы, нельзя запивать её водой, а также сочетать с йогуртом или молоком.





При употреблении летнего лакомства можно избавиться от лишних килограммов. Один приём пищи легко заменяется несколькими дольками дыни или арбуза.



