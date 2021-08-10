Во вторник, 10 августа, третий лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Дева.

Луна в Деве – благоприятное время для кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Подходит для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья, питания, а также для деловой и интеллектуальной работы, обучения, оформления денежных документов, наведения порядка.

10 августа – день борьбы и напора, благоприятный момент для важных перемен в жизни.

Недопустима пассивность: как сложатся дела и отношения сегодня, такими они будут весь лунный месяц.

Возможно обострение конфликтов даже между близкими людьми, поэтому нужно стараться подавлять негативные эмоции.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа 2021

Овен (21.03−19.04)

Звезды рекомендуют Овнам избегать шумных компаний и застолий. В этот день вероятно ухудшение самочувствия, также возрастет тяга к спонтанным покупкам.

Велика вероятность нового знакомства или неожиданного романтического эпизода, которые принесут лишь заботы и волнения.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам стоит прислушаться к советам. Нежелательно отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.

Все неприятности дня удастся решить в основном с помощью близких. Возможно возобновление общения с давним другом или человеком, отношения с которым не заладились много лет назад.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Главное − долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения.

Вероятна прибыль от совместных проектов.

Рак (22.06−22.07)

Звезды обещают Ракам день откровений, очищения мыслей и наполнения энергией. При этом не исключены встречи по финансовым или юридическим вопросам, которые принесут негативные эмоции.

Во второй половине дня представителей знака ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой или долгожданной покупкой.

Лев (23.07−22.08)

Львы могут столкнуться с ухудшением самочувствия, стрессами и обострением хронических заболеваний. Вероятны довольно крупные ссоры с любимым человеком, которые чреваты даже разрывом отношений.

Важно не суетиться и сохранять спокойствие.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидает резкие смены настроения и приступы раздражительности. Звезды советуют обратить внимание на здоровье, не конфликтовать с окружающими и не отвлекаться на мелочи.

В скором времени все станет на свои места и в жизни представителей знака вновь воцарится гармония.

Весы (23.09−22.10)

День, по возможности, нужно провести в уединении, оставив на время дела. Любые контакты могут привести к негативным последствиям.

Звезды советуют не спешить в суждениях и поступках, проявить терпение и выдержку. Полезно провести часть дня на природе.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы могут столкнуться с негативным посторонним влиянием или непорядочностью окружающих. Все это способно нанести существенный вред здоровью.

Не исключено, что представителям знака потребуется материальная помощь, за которой лучше обратиться к друзьям или родственникам.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы имеют шанс на успех в хорошо обдуманных делах. У представителей знака период роста жизненных сил, который желательно использовать по максимуму.

Звезды не рекомендуют использовать чувства для достижения личных целей. Контакты с представителями противоположного пола осложнятся обидами из-за неискренности.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам стоит воздержаться от вредных привычек и посвятить день здоровому питанию и физической активности.

У холостых представителей знака возможно начало романтических отношений или приятное продолжение старых. Все недоразумения дня поможет уладить коммуникабельность.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев ждет успех в коммерческой деятельности. Представители знака будут полны свежих идей и смогут продуктивно вести переговоры и деловые встречи.

На смену рабочей активности придет энергетический спад во второй половине дня. Ее лучше провести в спокойной обстановке.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыб ожидает напряженный день, во время которого им придется принимать важные решения. Звезды советуют полагаться на интуицию и не надеяться на помощь окружающих.

Проблемы в семье потребует максимальной выдержки и самопожертвования. В отношениях важно спокойно проанализировать ошибки и пересмотреть планы.



