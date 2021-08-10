Целебные свойства шоколада

К такому выводу пришли сотрудники Медицинского колледжа Бейлор (США). Исследователи изучили статистические данные около 300 тысяч пациентов и выявили четкую корреляцию между употреблением шоколада и наличием болезней сердечно-сосудистой системы.





Оказалось, что у людей, которые едят шоколад хотя бы один раз в неделю, на 8% ниже вероятность развития ишемической болезни сердца.





Об этом сообщает European Journal of Preventive Cardiology.





Авторы новой научной работы объясняют пользу шоколада присутствием в его составе особых биологически активных веществ. В шоколаде, в частности, есть полифенолы, флавоноиды и стеариновая кислота — соединения, способствующие правильному балансу “хорошего” холестерина, а также укрепляющие сердце.





Ученые особенно подчеркнули, что употребление шоколада приносит пользу лишь в том случае, если не увлекаться этой сладостью слишком сильно. Важно помнить, что более полезным для здоровья является черный шоколад, в котором выше содержание какао и ниже — сахара. Чрезмерное употребление шоколада может провоцировать ожирение и сахарный диабет — предупреждают врачи.



