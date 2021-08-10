Рецепт самого полезного утреннего кофе

Между тем, исследователи продолжают изучать его свойства, каждый раз открывая новые преимущества этого непременного атрибута утренней трапезы кофеманов. Более того, недавно стало известно, что путем добавления в утренний кофе определенные специи, можно добиться еще более выраженного эффекта для здоровья.





Одной из таких специй оказалась корица. Она, отмечают специалисты, содержит большое количество витамина К, марганца, кальция, железа и клетчатки. Эту приправку люди начали использовать еще 4 тысячи лет тому назад, а во времена Средневековья лекари с ее помощью лечили артрит, кашель и другие недуги. Сегодня у нее найдено еще больше достоинств.





Защита сердечно-сосудистой системы





Регулярное употребление кофе, как выяснили ранее исследователи, позволяет предотвратить риски развития патологий сердца и сосудов, сократив их на 15%. Аналогичным действием обладает и корица. Как утверждают ученые из США, эта специя снижает риски закупорки артерий примерно на треть, поэтому они советуют каждый день добавлять немного корицы в утренний кофе.





Стимуляция умственных способностей





Кофе, и это давно не секрет, помогает многим людям сосредоточиться. А корица в нем только усилит данный эффект. Согласно недавнему исследованию кофеин приводит к повышению концентрации адреналина в крови, который положительно сказывается на концентрации внимания. А другое исследование свидетельствует о том, что корица способствует улучшению некоторых функций мозга, в частности тех, которые отвечают за выполнение различных логических задач и обработку информации.





Антиоксиданты





Как известно, антиоксиданты помогают организму выводить свободные радикалы, связанные с целым набором риском для здоровья, в том числе с артритом, повреждением клеток и даже онкологическими заболеваниями. И в кофе антиоксиданты содержатся в довольно большом количестве, но еще больше их именно в корице, а значит и в этом случае она сделает бодрящий утренний напиток еще более полезным.





Стимуляция метаболизма





Специалисты из «Клиники Майо» выяснили, что кофе – натуральное средство, позволяющее подавить аппетит и естественным образом сдерживать чувство голода, сокращая потребление калорий в течение дня. А корица при этом регулирует уровень инсулина в крови, тем более, что резкие скачки этого гормона – важный фактор при сильных приступах голода. То есть добавление корицы поможет предотвратить желание в очередной раз перекусить.



