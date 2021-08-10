Зеленый смузи для очищения организма

Осенне-летний зеленый коктейль для очищения организма и похудения





Вы можете удивиться, чем такой простой домашний рецепт может быть полезен организму. Все дело в компонентах зеленого смузи. Они помогут очистить организм от токсинов и шлаков, выведут лишнюю жидкость из организма и помогут быстро похудеть без вреда здоровью.





Ингредиенты зеленого смузи для осеннего детокса:





50г шпината или капусты;

банан;

50г зеленого салата;

1-2 огурца;

1 стебель сельдерея;

0,5-1 груша;

2 слайса лимона;

немного петрушки;

1-2 слайса имбиря;

по 0,5 ч.л. кайенского перца, корицы, куркумы.













Чем полезен зеленый смузи для здоровья и фигуры?





Шпинат/ капуста: Эти листовые зеленые овощи являются отличными источники аминокислот (белка), кальция, бета-каротина (витамин А), витамин К, железа, марганца, магния, цинка, фолиевой кислоты и селена. Продукты отлично подходят для укрепления тела, улучшения состояния кожи, повышения иммунитета, а также для выведения токсинов. Кроме того, каждый из овощей полон клетчатки, которая отлично подходит для очищения кишечника!





Салат: Содержит витамин С и бета-каротин (витамин А). Эти два питательных вещества работают вместе, чтобы предотвратить формирование холестериновых бляшек на стенках артерий. Салат также является хорошим источником калия, фолиевой кислоты, железа, витамина К, марганца, витаминов В1 и В2, а также хрома. Он помогает регулировать артериальное давление, улучшает состав крови и ускоряет обмен веществ.





Огурцы: Огурцы - лучший источник воды среди пищевых продуктов. Они полны витаминов, кремнезема и электролитов, которые помогают создать более упругую, сияющую кожу. Витамин С, кофейная кислота и электролиты в огурцах борются с отечностью в теле и вздутием живота, а также действуют как противовоспалительное средство.





Сельдерей: Щелочной продукт, который полон кальция, магния и калия. Хороший источник витаминов B1, B2, B6, а также витамина С, фолиевой кислоты, железа и аминокислот. Сельдерей помогает снизить высокое артериальное давление и уменьшает отечность тела. Он содержит соединения полиацетилена и фталида, которые уменьшают воспаление и стресс, вызывая расширение кровеносных сосудов. Сельдерей является мощным детоксикантом и выводит все вредные вещества из кишечника.





Груша: Содержит витамины С, Е, В и К, медь, марганец, калий, железо, магний, селен, кальций, цинк и фолиевую кислоту. Груши замечательно действуют на кожу, а также помогают очистить кишечник. Помимо всего, они придают коктейлю сладкий вкус, что поможет вам в его употреблении каждое утро.





Банан: Содержит витамин B6 и магний, которые помогают избавиться от стресса. Бананы также содержат волокна, витамин С, калий и витамин А. Они способствуют хорошему пищеварению, предотвращают запоры, способствуют здоровому уровню артериального давления и холестерина.





Лимон: Продукт с высоким содержанием витамина С, кальция, калия и магния. Лимоны являются мощным детоксицирующим средством. Они поддерживают функцию печени, очищают кровь, выводят свободные радикалы и токсины, помогают избавиться от бактерий. Кроме того, лимон помогает бороться с морщинами и омолодить кожу. Отлично подходит для долгосрочной потери веса.





Петрушка: Мощный детоксикант, который помогает пищеварению, выводит токсины из организма и действует как мягкое мочегонное средство. Петрушка помогает в очищении почек и крови. Она содержит витамин А, С и Е, фолиевую кислоту, железо и антиоксиданты, которые улучшают состояние кожи.





Корица: Исследования показали, что корица помогает снизить уровень сахара в крови. Специя обладает антиоксидантными свойствами и помогает бороться с бактериями и уменьшить воспаление.





Имбирь: Помогает облегчить тошноту, поддерживает правильную циркуляцию крови, улучшает усвоение питательных веществ в организме. Имбирь также является противовоспалительным средством, укрепляет иммунную систему и борется с общими проблемами дыхательной системы.





Куркума: Очень мощный антиоксидант. Куркума является отличным противораковым средством. Специя также обладает противовоспалительными свойствами и действует в качестве очищающего средства для крови. Также куркума подарит здоровую и идеально чистую кожу.





Кайенский перец: невероятно мощная специя, которая часто используется для детоксикации и очищения организма (в основном за счет капсаицина). Перец обладает противовоспалительными свойствами против простуды и гриппа, способствует ускорению метаболизма. Специя также обладает противогрибковыми свойствами, препятствует образованию тромбов, способствует укреплению здоровья сердца. Кроме всего, перец способствует быстрой потере веса.





Пейте этот детокс-коктейль каждое утро натощак или за 1 час до сна, и вы будете худеть и чувствовать себя лучше.



