Как купить безопасный для здоровья арбуз

Как выбрать арбуз без вредных примесей рассказал агроном Владимир Викулов.





Несмотря на то, что арбузы должны проходить сертификацию на ровне с остальными продуктами питания, не редки случаи, когда на прилавок попадает ягода, в которой можно зафиксировать содержание нитратов. Эти вещества опасны для здоровья и могут привести к отравлению.





Главный, по словам специалиста, признак, который позволит отличить некачественный арбуз - бугристая кожица. В безопасных и приемлемых для употребления арбузах зеленая оболочка гладкая. Кроме того, явным признаком наличия химикатов выступает толщина корки. Если при разрезе она толще обычного от употребления такого экземпляра лучше отказаться, даже несмотря на уже потраченные деньги.





"Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов", — пояснил эксперт.



