Упражнения, которые помогут устранить боль в шее

Именно поэтому шейные позвонки нужно постоянно разминать, но многие не знают, как это сделать правильно.





Несколько этих простых упражнений помогут вам побороть боль в шее.





Повороты с руками





Для этого упражнения необходимо поставить ноги на ширине плеч и развести прямые руки в стороны. Сожмите кисти рук в кулаки, показывая при этом большим пальцем знак «класс». Медленно поворачивайте голову влево, поднимая большой палец левой руки вверх, а большой палец правой руки опускайте вниз.





Остановите взгляд на большом пальце левой руки и оставайтесь в таком положении несколько секунд. Повторите действие, но уже в другую сторону. Упражнение нужно делать по пять подходов за раз.





Растяжка шеи





Локти и кисти во время выполнения этого упражнения должны быть на столе. Наклонитесь так, чтобы шея и спина немного прогнулись вперед. Одновременно прижмите подбородок к груди и распрямляйте позвоночник. Оставайтесь в таком положении пару секунд. Выполнять упражнение нужно 3-4 раза.





Подъем головы





Прилягте на твердую поверхность. Для этого прекрасно подойдет коврик для фитнеса. Немного оторвите голову от поверхности, оставив плечи на месте. Пробудьте в таком положении несколько секунд и опустите голову. Повторите упражнение 5 раз, постепенно увеличивая время удерживания головы в приподнятом положении.



