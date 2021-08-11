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Леди
Красота и здоровье
11 августа 21, 11:34
Упражнения, которые помогут устранить боль в шее
боль в шее
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Работа в сидячем положении и большие нагрузки в течение всего дня нередко приводят к болям в спине и шее.
Именно поэтому шейные позвонки нужно постоянно разминать, но многие не знают, как это сделать правильно.

Несколько этих простых упражнений помогут вам побороть боль в шее.

Повороты с руками

Для этого упражнения необходимо поставить ноги на ширине плеч и развести прямые руки в стороны. Сожмите кисти рук в кулаки, показывая при этом большим пальцем знак «класс». Медленно поворачивайте голову влево, поднимая большой палец левой руки вверх, а большой палец правой руки опускайте вниз.

Остановите взгляд на большом пальце левой руки и оставайтесь в таком положении несколько секунд. Повторите действие, но уже в другую сторону. Упражнение нужно делать по пять подходов за раз.

Растяжка шеи

Локти и кисти во время выполнения этого упражнения должны быть на столе. Наклонитесь так, чтобы шея и спина немного прогнулись вперед. Одновременно прижмите подбородок к груди и распрямляйте позвоночник. Оставайтесь в таком положении пару секунд. Выполнять упражнение нужно 3-4 раза.

Подъем головы

Прилягте на твердую поверхность. Для этого прекрасно подойдет коврик для фитнеса. Немного оторвите голову от поверхности, оставив плечи на месте. Пробудьте в таком положении несколько секунд и опустите голову. Повторите упражнение 5 раз, постепенно увеличивая время удерживания головы в приподнятом положении.

Источник: https://changeua.com/
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