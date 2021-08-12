Как ускорить обмен веществ в организме

Об этом говорят диетологи.





Именно от него зависит контроль веса, а при его ускоренной работе лишние килограммы и вовсе не будут откладываться. Так каким же способом ускорить обмен веществ в организме?





По словам диетологов, организм человека устроен таким образом, что ему нужно постоянно вырабатывать энергию для поддержания тонуса. Естественный способ, которым мы можем эту энергию постоянно восстанавливать, — потребление пищи. Правильная работа механизма из этих двух составляющих и есть обмен веществ. Но при этом стоит учитывать факторы, влияющие на эту самую работу, — пол, возраст, конституция тела, гены и т.д. Чтобы ускорить обмен веществ в организме, нужно приложить силы, и для этого рекомендуется соблюдать «правило семи».





Для начала обратите внимание на ваш режим питания.





Если он мало похож на общепринятое понятие о правилах приемов пищи и грешит частыми перекусами, вы далеки от нормального обмена веществ и лишний вес только лишнее тому доказательство. Режим питания должен состоять из 5 небольших приемов пищи. Среди них завтрак и полдник являются самыми важными, так как именно в это время организм набирается энергией для предстоящего дня. Нарушениями обмена веществ чаще всего страдают люди, предпочитающие частые перекусы, поздние приемы пищи и отказывающиеся от завтраков. Питание для того, чтобы ускорить обмен веществ должно быть полноценным с необходимыми минеральными веществами и витаминами. Кроме того с целью восстановления обменных процессов может прибегнуть к специальной лечебной диете 8.





Многие модели и мировые знаменитости, говоря о секрете своей фигуры, в один голос заявляют о том, что крепкий и полноценный сон — один из столпов, на которых держится правильный обмен веществ. И это действительно так — во время сна организм отдыхает, восстанавливается после тяжелого дня и готовится к новому. Во время сна обновляются все клетки, происходит его фактическое обновление. Поэтому одним из главных принципов, как ускорить обмен веществ, является правильное распределение времени бодрствования и времени заслуженного отдыха.





Вода — спасительная влага. И это утверждение действительно верно, вода играет огромную роль в нормальном обмене веществ в организме. Ежедневно для очищения организма от токсинов и шлаков необходимо выпивать до 2 литров воды. В противном случае на восполнение недостатка жидкости в организме начинает работать печень, которая должна заниматься сжиганием жировых клеток. Чтобы не нагружать печень лишней работой, необходимо выпивать минимум 1,5 литра воды в день.





Если вы задумались о том, как ускорить обмен веществ в организме, то поймете необходимость физических нагрузок.





Если вы не любитель спорта, то можете выбрать для себя его достойные аналоги в виде йоги, шейпинга, плавания и других видов спорта-лайт. Плюс таких видов спорта в том, что калории расходуются практически также как и при более активных видах спорта, но при этом происходит это менее заметно, т. е. вы не чувствуете усталость и напряжение в мышцах, как это бы ощущалось при регулярных тренировках более активными видами спорта.





Если же на занятие спортом у вас нет достаточного времени или желания, то его в вашей жизни могут заменить прогулки из дома до метро пешком или игнорирование использования лифта на работе, также весьма эффективными считаются физические упражнения во время выполнения работы по дому или перед телевизором. Ускорить обмен веществ в организме получится только тогда, когда вы всерьез поймете, что это вам необходимо и приложите к этому некоторые усилия.





Не лишним в ответе на вопрос, как ускорить обмен веществ, будет такой полезный для организма процесс как массаж.





Причем это может быть как простой расслабляющий массаж, так и вакуумный и антицеллюлитный. Получается, что вы убиваете двух зайцев сразу — заботитесь как о состоянии кожи, так и об обмене веществ. Массаж позволяет улучшить кровообращение и восстановить мышцы, вакуумный же массаж помогает избавиться от лишней жидкости в организме, что также помогает ускорить обмен веществ в организме. Самостоятельный массаж стоп помогает задействовать точки, ответственные за работу печени и кишечника.





Также ускорить обмен веществ в организме помогают сауна и баня. Кроме того, что процесс парения в бане или сауне помогает улучшить общее состояние организма, он также способствует потере лишней жидкости и очищению клеток от вредных токсинов и шлаков. Состояние кожи при этом также улучшается, что также помогает ускорить обмен веществ в организме.





Как ускорить обмен веществ? Не забывайте давать вашему организму заслуженный отдых. Проводите как можно больше времени на воздухе. Старайтесь проводить отпуск регулярно и ближе к воде (в идеале к морю или океану). Так организм питается полезными веществами, и обмен веществ самостоятельно нормализуется.



