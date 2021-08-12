Польза болгарского перца

Это отличный источник клетчатки и различных витаминов, которые помогают поддерживать здоровье. Тем не менее, ученые отдельно обращают внимание на несколько свойств такого овоща.





Здоровье мозга





Болгарский перец богат витамином С. Помимо того, что он доказал свою пользу в укреплении иммунитета, было обнаружено, что этот витамин способен улучшать когнитивные функции у пожилых людей. В одном обзоре, опубликованном в BMC Psychiatry, удалось установить связь между дефицитом витамина С, депрессией и ухудшением когнитивных функций с возрастом. Хотя ученые отметили, что для окончательных выводов необходимо провести дальнейшие исследования, за последние 20 лет уже несколько работ показали, что вещество может защищать от легких до тяжелых форм когнитивных нарушений.





Иммунитет





Болгарский перец содержит большое количество витамина А, который благоприятно воздействует на иммунную систему. Большинство исследователей согласны с тем, что он способен защитить организм от инфекционных заболеваний. Согласно Annual Review of Nutrition, дефицит витамина А нарушает врожденный иммунитет, препятствуя нормальной регенерации слизистых оболочек, поврежденных инфекцией.





Кровяное давление





Кверцетин, который в большом количестве содержится в болгарском перце, имеет множество различных преимуществ для здоровья, включая противовоспалительное действие, уменьшение риска развития сердечных заболеваний и снижение артериального давления. В исследовании British Journal of Pharmacology проводился эксперимент с введением крысам кверцетина в течение пяти недель. В результате было обнаружено, что артериальное давления у грызунов упало в среднем на 23%.



