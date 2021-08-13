Правила питания для красивой кожи

Но важно понимать, что, даже если со стороны ваш рацион кажется идеальным, некоторые продукты могут провоцировать воспаления или стать причиной проблем с кожей (сухости, шелушения). ELLE совместно с австрийским центром здоровья Verba Mayr выяснил, как питаться, чтобы избежать появления воспалений, сделать кожу гладкой и красивой.





НИКАКИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ





У вас может быть совершенно нормальная реакция на молоко, но в ходе кинезиологического теста (его делают пациентам в центре Verba Mayr) часто выясняется, что многие люди имеют чувствительность к этой группе продуктов. В большинстве случаев именно молочка становится причиной высыпаний. В центре здоровья молочные продукты советуют заменять на те, которые лучше усваиваются организмом, — овечье или козье молоко. Белковые молекулы козьего и овечьего молока усваиваются значительно легче, чем молекулы коровьего молока. К тому же частое употребление продуктов из коровьего молока (особенно пастеризованного) препятствует усвоению железа и способствует образованию слизи в организме, что ведет к развитию дрожжевых бактерий. В центре Verba Mayr гостям предлагают массу альтернатив: овечье и козье молоко, а также растительные варианты — миндальное, овсяное, соевое и кокосовое. Такие же варианты присутствуют в программе Verba Detox Home Edition — это недельный или двухнедельный курс детокс-меню с доставкой на дом, рацион позволяет поддерживать свой организм здоровой органической едой.





ЩЕЛОЧНАЯ ЕДА





Доктор Майер, по методам которого проводят детокс в Verba Mayr, рассматривал кишечник как основной регулятор здоровья. Накопление продуктов недопереваривания со временем приводит к интоксикации организма, что часто отражается на состоянии кожи, так как это орган, выводящий токсины. Чтобы слегка «разгрузить» кожу, лучше восстановить кислотно-щелочной баланс и добавить щелочные продукты в меню. Овощные супы, салаты и тушеные овощные смеси станут отличным вариантом для обеда и ужина. Овощи составляют основу рациона в центре Verba Mayr, но благодаря разнообразию блюд такая диета не кажется скучной и однообразной. Такая же опция есть при заказе детокс-меню на дом, нутрициолог разрабатывает его на основе ваших предпочтений и результатов чек-апа, подбирая правильные и вкусные блюда.





Важно добавить, что доктор Майер рекомендовал употреблять сырые овощи и фрукты не позднее 3–4 часов вечера, так как в более позднее время снижается ферментативная активность пищеварительной системы и усвояемость продуктов.





БЕЗ ГЛЮТЕНА





В косметологии есть термин «глютеновое лицо»: считается, что «симптомы» такого типа — пятна на подбородке, высыпания на лбу и щеках. Тот белок, который содержится в злаковых (рожь, пшеница и т.д.), может провоцировать воспалительные процессы в коже, розацеа, приводить к отекам и прямо влияет на пигментацию. Чтобы скорректировать эти недостатки, нужно убрать из рациона глютеносодержащие продукты: хлеб, макаронные изделия, выпечку. Хорошей альтернативой для завтрака станет хлеб из гречневой, кукурузной, полбяной или льняной муки.



