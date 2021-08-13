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Леди
Красота и здоровье
13 августа 21, 12:58
Признаки дефицита витамина B12
Витамин B12
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Витамин B12 поступает в организм из продуктов животного происхождения, таких как мясо и яйца, и всасывается с помощью особого белка – внутреннего фактора Кастла.
Последний отсутствует у людей, которые страдают пернициозной анемией. Поскольку в этом случае витамин B12 не усваивается организмом, а его запасы истощаются, со временем появляются характерные симптомы заболевания.

Как отметили специалисты из National Institutes of Health (NIH), ранним клиническим признаком дефицита B12 могут быть поражения “в виде линий” на языке. Состояние проявляется растягиванием и исчезновением вкусовых рецепторов, из-за чего язык становится гладким, воспаленным и болезненным. В медицине оно известно, как глоссит.

Другие признаки недостатка витамина включают:

усталость;
учащенное сердцебиение;
бледную кожу;
потерю веса;
деменцию;
бесплодие.

“Также могут возникать неврологические изменения, такие как онемение и покалывание в руках и ногах”, – добавили в NIH. Чтобы избежать необратимых последствий, важно как можно раньше диагностировать состояние. Лечение дефицита B12 включает прием добавок витамина, либо – в тяжелых случаях – его инъекции, добавили эксперты.

Источник: https://www.facenews.ua/
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