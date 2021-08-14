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Леди
Красота и здоровье
14 августа 21, 11:51
Косметолог рассказал, как справиться с комедонами
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Закрытые комедоны или в простонародье “подкожники” – неприятное и даже болезненное явление, которое несет в себе не только эстетический эффект, но наносит вред здоровью кожи.
К счастью, с ними можно и нужно бороться.

Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала о причинах появления комедонов и пояснила, как с ними бороться, а чего делать ни в коем случае не стоит.

Чаще всего комедоны появляются в подростковом возрасте или у взрослых с жирной/комбинированной кожей.

Что происходит?

1.Повышается активность сальных желез

2.Нарушается процесс кератинизации, т.е. слущивания мертвых чешуек

3.Кожное сало становится более вязким и густым

По итогу, кожного сала много, оно густое, ему и так сложно излиться наружу. А здесь еще и путь сверху перекрыт омертвевшими чешуйками. И все, здравствуй комедон. Ситуация усугубляется неправильным уходом и курением. Это 1-ая степень акне, комедональная.

Что делать?

Повлиять на звенья патогенез – сделать так, чтобы кожного сала стало меньше и не такого густого, чтобы чешуйки слущивались вовремя.

Что помогает лучше всего?

Адапален;
Азелаиновая кислота;
Салициловая кислота;
Миндальная и гликолевая кислоты;
Конечно же, пилинги на основе вышеперечисленных кислот;
Очищение в два этапа (гидрофильное масло + пенка);
Пересмотр декоративной косметики;

Что не делать?

Не пытаться их давить. Скорее всего, ничего не получится, а взамен появится воспаление и красное пятно потом. А если усердно постараться, то и рубец. Оно вам надо?

Не умываться мылом и агрессивными умывашками. Не сушить спиртом.

Не налегать на копченое, острое, сладкое, мучное.

Источник: https://golos.ua/
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