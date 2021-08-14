Косметолог рассказал, как справиться с комедонами

К счастью, с ними можно и нужно бороться.





Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала о причинах появления комедонов и пояснила, как с ними бороться, а чего делать ни в коем случае не стоит.





Чаще всего комедоны появляются в подростковом возрасте или у взрослых с жирной/комбинированной кожей.





Что происходит?





1.Повышается активность сальных желез





2.Нарушается процесс кератинизации, т.е. слущивания мертвых чешуек





3.Кожное сало становится более вязким и густым





По итогу, кожного сала много, оно густое, ему и так сложно излиться наружу. А здесь еще и путь сверху перекрыт омертвевшими чешуйками. И все, здравствуй комедон. Ситуация усугубляется неправильным уходом и курением. Это 1-ая степень акне, комедональная.





Что делать?





Повлиять на звенья патогенез – сделать так, чтобы кожного сала стало меньше и не такого густого, чтобы чешуйки слущивались вовремя.





Что помогает лучше всего?





Адапален;

Азелаиновая кислота;

Салициловая кислота;

Миндальная и гликолевая кислоты;

Конечно же, пилинги на основе вышеперечисленных кислот;

Очищение в два этапа (гидрофильное масло + пенка);

Пересмотр декоративной косметики;





Что не делать?





Не пытаться их давить. Скорее всего, ничего не получится, а взамен появится воспаление и красное пятно потом. А если усердно постараться, то и рубец. Оно вам надо?





Не умываться мылом и агрессивными умывашками. Не сушить спиртом.





Не налегать на копченое, острое, сладкое, мучное.



