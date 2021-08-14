Леди Красота и здоровье
14 августа 21, 11:51
Косметолог рассказал, как справиться с комедонами
К счастью, с ними можно и нужно бороться.
Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала о причинах появления комедонов и пояснила, как с ними бороться, а чего делать ни в коем случае не стоит.
Чаще всего комедоны появляются в подростковом возрасте или у взрослых с жирной/комбинированной кожей.
Что происходит?
1.Повышается активность сальных желез
2.Нарушается процесс кератинизации, т.е. слущивания мертвых чешуек
3.Кожное сало становится более вязким и густым
По итогу, кожного сала много, оно густое, ему и так сложно излиться наружу. А здесь еще и путь сверху перекрыт омертвевшими чешуйками. И все, здравствуй комедон. Ситуация усугубляется неправильным уходом и курением. Это 1-ая степень акне, комедональная.
Что делать?
Повлиять на звенья патогенез – сделать так, чтобы кожного сала стало меньше и не такого густого, чтобы чешуйки слущивались вовремя.
Что помогает лучше всего?
Адапален;
Азелаиновая кислота;
Салициловая кислота;
Миндальная и гликолевая кислоты;
Конечно же, пилинги на основе вышеперечисленных кислот;
Очищение в два этапа (гидрофильное масло + пенка);
Пересмотр декоративной косметики;
Что не делать?
Не пытаться их давить. Скорее всего, ничего не получится, а взамен появится воспаление и красное пятно потом. А если усердно постараться, то и рубец. Оно вам надо?
Не умываться мылом и агрессивными умывашками. Не сушить спиртом.
Не налегать на копченое, острое, сладкое, мучное.
Источник: https://golos.ua/