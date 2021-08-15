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Леди
Красота и здоровье
15 августа 21, 13:12
Как избавиться от неприятного запаха пота
тело
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Сильная потливость может быть вызвана болезнью или неправильным питанием.
Многие люди потеют из-за болезни. Если врач отклонений не нашел, то потливость может быть физиологической особенностью. Но можно избавиться от неприятного запаха домашними методами и диетой.

Чтобы взять под контроль запах пота, надо понять, что аромат ваших подмышек зависит от так называемых пуринов, которые вырабатываются организмом и является важным компонентом клеток организма. Они также попадают с пищей. Поэтому людям, у которых неприятный запах пота, лучше отказаться от никотина, кофеина и острой пищи, в том числе мяса.

Если вы решили бороться с неприятными запахами тела, знайте, что бактерии хорошо размножаются в потных местах. Как следствие, одной из главных причин сильного запаха является грязное тело.

Пот создает теплую и влажную среду, в которой прекрасно чувствуют и находят пищу в выделениях тела «пахучие» микроорганизмы. Поэтому рекомендуется ежедневно удалять волосы на теле и принимать душ, чтобы уменьшить размножение бактерий и справиться с неприятными последствиями потливости.

Домашние советы

Дезодоранты ненадолго маскируют запах, при этом не уменьшают количество пота и размножение бактерий. Поэтому не лишними, в сочетании с диетическими и гигиеническими рекомендациями, будут народные методы.

К одним из эффективных средств от потливости можно отнести антибактериальные отвары из шалфея, ванны с отваром из коры дуба. Альтернативой дезодорантам может стать применение спирта в сильно потливых местах для уменьшения размножения бактерий.

Источник: https://newsyou.info/
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