Как избавиться от неприятного запаха пота

Многие люди потеют из-за болезни. Если врач отклонений не нашел, то потливость может быть физиологической особенностью. Но можно избавиться от неприятного запаха домашними методами и диетой.





Чтобы взять под контроль запах пота, надо понять, что аромат ваших подмышек зависит от так называемых пуринов, которые вырабатываются организмом и является важным компонентом клеток организма. Они также попадают с пищей. Поэтому людям, у которых неприятный запах пота, лучше отказаться от никотина, кофеина и острой пищи, в том числе мяса.





Если вы решили бороться с неприятными запахами тела, знайте, что бактерии хорошо размножаются в потных местах. Как следствие, одной из главных причин сильного запаха является грязное тело.





Пот создает теплую и влажную среду, в которой прекрасно чувствуют и находят пищу в выделениях тела «пахучие» микроорганизмы. Поэтому рекомендуется ежедневно удалять волосы на теле и принимать душ, чтобы уменьшить размножение бактерий и справиться с неприятными последствиями потливости.





Домашние советы





Дезодоранты ненадолго маскируют запах, при этом не уменьшают количество пота и размножение бактерий. Поэтому не лишними, в сочетании с диетическими и гигиеническими рекомендациями, будут народные методы.





К одним из эффективных средств от потливости можно отнести антибактериальные отвары из шалфея, ванны с отваром из коры дуба. Альтернативой дезодорантам может стать применение спирта в сильно потливых местах для уменьшения размножения бактерий.



