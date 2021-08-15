Как есть любимые продукты и при этом худеть

Питание диетическими продуктами далеко не всем приносит удовольствие. Обезжиренная и низкокалорийная пища не может насытить человека, поэтому, оставаясь эмоционально голодным, он не перестанет тянуться за кусочками сладкого пирога или других вредных при похудении продуктов. Выходит, что такая система питания оказывается неэффективной. Не раз диетологи доказывали, что наиболее рациональным методом борьбы с лишним весом является способ ограничения размера порции. Благодаря ему можно есть досыта любимые продукты и при этом худеть. Об этом подробно рассказала индийский врач Нэнси Дехра.





ВКУСНО И ПОЛЕЗНО





Богатая различными ферментами пища позволяет человеку быть сытым весь день, поэтому важно питаться досыта, но при этом не стоит забывать и о контроле порции, поделилась эксперт.





Этот метод имеет специальное название – «Без суеты». Работает он по той простой причине, что мы сами можем ограничить количество порции при каждом приеме пищи, при этом оставаясь удовлетворенными от разнообразия пищи в рационе.





КАК ПИТАТЬСЯ





Эксперт уверена: при похудении человек, в первую очередь, должен съедать салат из продуктов, которые ему по душе: «На тарелке худеющего всегда должны быть две трети салата и белка, а остальную часть должны занимать углеводы».





ПОЧЕМУ ИМЕННО В ТАКОЙ ПРОПОРЦИИ?





Дело в том, что салаты состоят из овощей и зелени, богатых клетчаткой и другими питательными веществами, которые довольно быстро наполняют человека энергией, а вот белок, который также необходимо ежедневно потреблять, содержит компоненты, позволяющие человеку долгое время оставаться сытым.





Это объясняется еще и тем, что большинство людей предпочитают съедать сначала тяжелые для пищеварения углеводы, поскольку они из всех на тарелке продуктов являются самими вкусными. Однако хоть углеводы и не являются вредными для организма человека, их потребление должно быть оптимальным и в совокупности с другими макроэлементами - белками и жирами. Эксперт уверена, что этот метод научит худеющих есть непроизвольно гораздо меньше, чем прежде.





ЭФФЕКТИВЕН ЛИ МЕТОД?





Диетолог ответила и на этот вопрос. Вполне возможно, что метод «без суеты» может привести к дефициту калорий: «Я знаю, что это не 100 процентов, но он будет работать для тех, кто не хочет считать калории», заключила Нэнси Дехра.



