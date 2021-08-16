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Леди
Красота и здоровье
16 августа 21, 13:18
Одна из причин быстрого старения кожи
лицо
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Эксперты советуют выпивать в день не менее 2 литров жидкости, лучше – чистой негазированной воды.
Об этом рассказала косметолог Татьяна Быстрая.

Обезвоживание организма отражается на внешнем виде кожи. Не стоит доводить до этого, более того – рекомендуется не допускать даже чувства жажды. В идеале, для здоровья и красоты человек должен пить несколько глотков воды каждые 30 минут. Придерживаясь правильного питьевого режима, вы вскоре удивитесь, насколько свежее и подтянутее стала ваша кожа.

«Также важно регулярно делать пилинг. Это придаст коже более свежий и ухоженный вид. На коже скапливается большое количество отмерших частичек эпидермиса, а удаляя их вы «открываете путь» новым, содержащим влагу. После пилинга, кожа лучше впитывает все полезные компоненты косметических средств, потому эффект от нанесения кремов будет более выраженным» — отметила эксперт.

Обязательно подпитывать кожу перед сном, но пользоваться ночным кремом на ночь – большая ошибка, которая утром может отразиться на внешности.

Использовать ночной крем лучше ранним вечером, после того как вернулись с работы и очистили кожу. Не позже чем за 2 часа до сна, посоветовала специалист.

Источник: https://changeua.com/
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