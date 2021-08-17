Простые способы борьбы с метеозависимостью

Ученые подтверждают, что погода влияет на самочувствие большинства людей. Таким образом, организм приспосабливается к изменениям в окружающей среде.





Чаще всего на метеорологическую зависимость жалуются жители больших городов, где люди, как правило, мало двигаются, редко выходят на улицу и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления. Из-за этого снижается естественная способность к адаптации, а изменение погоды может сказаться на состоянии здоровья.





По мнению медиков, метеозависимость сама по себе не является болезнью, но атмосферные колебания усиливают симптомы уже имеющихся заболеваний. Специалисты рассказали, как справиться с проявлениями метеозависимости.





Перепады давления





Людям с повышенным давлением в холодную погоду нужно тепло одеваться, постараться снизить физические нагрузки, а кофе поменять на травяные настои. Для гипотоников, чтобы прийти в норму, можно выпить чашку крепкого сладкого чая или кофе, прилечь, подложив подушку под ноги. По возможности следует провести день дома.





Головная боль





Полностью избежать мигрени не так просто, однако существуют способы смягчить ее симптомы. Эксперты советуют больше отдыхать, пить много воды, а также сократить потребление продуктов с кофеином. Кроме того, можно принять теплую расслабляющую ванну, а к затылку прикладывать холодный компресс. Массаж головы и шеи, а также дыхательные упражнения могут помочь справиться с болью.





Резкая смена настроения





Курсы витаминов группы В способны поддерживать хорошее настроение, говорят специалисты. В случае ухудшения настроения также могут помочь приятная музыка, книга или фильм. Кроме того, решением может стать ароматическая ванна. Расслабляющие практики, такие как йога или цигун, тоже способны поднять настроение.



