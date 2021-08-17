Сколько еды надо принимать в один прием

Об этом говорит Эмма Браун, диетолог сайта Nutracheck, передает НВ.





«Наш мозг устроен таким образом, что он решает, сколько мы хотим и можем съесть – в зависимости от размера тарелки, находящейся перед нами. Иными словами, привычка использовать визуальную подсказку вместо осознанного руководства сытостью – и есть тот ключ к действительно правильному питанию. Пословица о том, что нужно есть ради того, чтобы жить, а не наоборот – никогда не утратит актуальности», – считает она.





На примере продуктов, наиболее любимых и, в то же время, наиболее часто переедаемых нами, Эмма рассказывает, сколько же на самом деле из нижеперечисленного мы должны есть каждый день.





Красное мясо





Кусок красного мяса весом 120 г помещается в двух ладонях, при этом содержит 162 калории и 5,4 г жира. Несмотря на то, что употребление белка на регулярной основе полезно для организма, не стоит есть красное мясо слишком часто.





«Да, такой стейк кажется небольшим, он достаточно толстый, но такое количество мяса – слишком много даже для взрослого человека. Вы можете любить красное и обработанное мясо, но важно помнить о том, что дневная норма – не более 90 г красного мяса в день», – говорит диетолог Эмма Браун.





Из красного мяса также стоит отдать предпочтение говядине из-за лучшей ее усваиваемости, добавляет она.





Рыба





Кусочек лосося, который помещается в ладонях, весом в 125 г, содержит 271 калорию и 18,8 г жира. Такой вид рыбы может употребляться именно в таком количестве за один раз и не более одного раза в день. Эмма рекомендует придерживаться такой нормы, но при этом помнить, что здоровое питание включает в себя около 2 порций рыбы в неделю. Одна из порций должна содержать жирную рыбу.





Белая рыба, такая как треска, пикша или сайда, полезна из-за низкого содержания жира и калорий, а моллюски, к примеру, являются хорошими источниками многих витаминов и минералов.





Жирная рыба – такая как лосось и свежий тунец – также особенно высоко ценятся из-за омега-3 жирных кислот, которые могут помочь сохранить ваше сердце здоровым.





Макароны





Порция макарон весом в 70 г в сыром виде помещается в ладонях и содержит 247 калорий в приготовленном виде. Может показаться, что такой порции недостаточно для полноценного блюда, но именно столько – необходимое количество для полноценного приема пищи учитывая то, что вес еды увеличивается при готовке.





Именно 70 г сырых макарон диетолог Браун рекомендует в качестве суточной нормы в числе другой еды. Не стоит забывать, что углеводы должны составлять не более четверти на вашей тарелке, еще четверть – белок, все остальное – овощи.





Также, для любителей макарон, спагетти и особенно пасты, важно помнить, что лучше употреблять эти продукты из цельного зерна, советует Эмма Браун.





Картофель





Порция картофеля, который помещается в ладонях, содержит 235 г веса и 172 калории на порции. Этот продукт весьма незаменим в рационе из-за большого количества питательных веществ в нем.





Эмма Браун советует употреблять сваренный или запеченный молодой картофель, а также картофель в мундирах, не забывая о том, что дневная норма не должна превышать несколько средних картофелин или порцию размером с ладонь.





Овощи





В ладонях одного человека помещается 80 г сырой нашинкованной моркови, содержащей 27 калорий. Именно эта горсть – всего лишь одна пятая из суточной необходимой нормы овощей для организма.





Диетолог советует: «Старайтесь рассчитывать овощи, употребляемые в течении дня, таким образом, чтобы каждый из них составлял около 80 г в порции, но при этом все овощи должны быть не только разные, но и разного окраса. Рассчитывайте количество последних таким образом, чтобы они занимали около половины тарелки».





Не стоит забывать о том, что правильный баланс возможен при употреблении 4-5 видов овощей и фруктов на протяжении дня, – также говорит Браун.





Черника и голубика





Горсть черники (голубики), помещаемая в ладонь, весит 80 г и содержит 28 калорий. Именно столько синих ягод, по мнению Эммы Браун, должен употреблять человек за день.





«Обычно подобные фрукты продаются в пакетах весом от 250 г, но нет никакой необходимости, чтобы съедать сразу весь пакет. Чрезмерное употребление фруктов и овощей, вопреки распространенному мнению, приводит не к похудению, а к увеличению веса», – делится экспертным мнением Браун.





«Нынешняя тенденция по поводу употребления «чистой пищи» и поиска суперполезных продуктов для организма может привести к ложному мнению, что чем больше мы едим фруктов, тем лучше. Но и здесь норма играет важную роль, так как влияет на вес», – добавляет диетолог.





Чипсы





Порция чипсов, помещаемая в ладони, составляет 30 г веса и примерно равна стандартному пакету данного продукта, употребляемого одним человеком. В таком количестве данного продукта содержится 153 калории и 7,6 г жира.





Несмотря на то, что данный продукт относится к категории вредной пищи, чипсы являются «случайной» едой, и поэтому нет ничего плохого в том, чтобы иногда позволить себе их. Как утверждает диетолог, порция в 30 г позволит вам чувствовать себя легко, без излишней тяжести в желудке. При использовании пакетов семейного размера вам может быть трудно сдерживать себя и риск переесть вредного продукта становится выше.





Печенье





Вес печенья, помещаемого в ладони, составляет 14 г и, хотя это может показаться удивительным, но в нем содержится 69 калорий. Конечно же печенье – именно тот продукт, которым можно наслаждаться время от времени, но и в эти редкие моменты не стоит объедаться, съедая сразу весь пакет.





Эмма говорит: «Нет необходимости отказываться от этого продукта, особенно если он доставляет вам удовольствие, но стоит соблюдать золотое правило – один кусочек гораздо лучше двух».





Сыр





Кусочек сыра весом в 30 г помещается в ладони содержится около 125 калории и именно три таких куска – достаточная норма кальция на день.





Возможно, ваша любовь к молочным продуктам заставит вас съесть гораздо больше, чем вы планировали и указанное изображение показывает насколько легко позволить себе больше, чем лежит в ладони, но важно помнить, что именно столько – нужно вашему организму трижды в день.





Диетолог Эмма Браун советует не забывать, что количество необходимых элементов можно получить и из небольших порций, просто следуя несложным советом употребления полезных продуктов.



