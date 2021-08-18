Идеальное время для чашечки кофе

Утренний кофе – это плохая привычка. Об этом всех любителей бодрящего напитка предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.





По ее словам, этот напиток с утра не позволяет полезным веществам, поступающим в организм вместе с едой, усваиваться. Кофе, утверждает специалист, не следует пить сразу перед едой или после нее.





В интервью Королева подчеркнула, что выпитый с утра кофе может привести к ухудшению процесса усвоения железа, кальция, а также цинка и магния. «Эти минералы – основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья», – объяснила она.





По мнению эксперта, кофе необходимо пить между основными приемами пищи. Подобный подход позволит сохранить как полезные свойства самого напитка, так и минеральный баланс в организме. Кофе стоит использовать как некий ритуал, утверждает диетолог: минимум за полчаса до приема пищи или спустя час после.



