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Леди
Красота и здоровье
18 августа 21, 11:10
Идеальное время для чашечки кофе
Кофе
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Утренний кофе — не лучшая традиция.
Утренний кофе – это плохая привычка. Об этом всех любителей бодрящего напитка предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, этот напиток с утра не позволяет полезным веществам, поступающим в организм вместе с едой, усваиваться. Кофе, утверждает специалист, не следует пить сразу перед едой или после нее.

В интервью Королева подчеркнула, что выпитый с утра кофе может привести к ухудшению процесса усвоения железа, кальция, а также цинка и магния. «Эти минералы – основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья», – объяснила она.

По мнению эксперта, кофе необходимо пить между основными приемами пищи. Подобный подход позволит сохранить как полезные свойства самого напитка, так и минеральный баланс в организме. Кофе стоит использовать как некий ритуал, утверждает диетолог: минимум за полчаса до приема пищи или спустя час после.

Источник: https://toneto.net/
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