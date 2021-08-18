Ночные отёки под глазами можно убрать овощем

Об этом говорят косметологи.





По их словам, этот бьюти-прием также позволяет нейтрализовать темные круги под глазами.





Как подготовиться к такому утру? Срежьте хвостик плода, положите заготовку в морозилку на ночь, а утром проработайте лицо огурчиком как массажным роллером.





Эксперты говорят, что холодный огурчик не только уберет отёки, но еще и придаст коже сияние, увлажнит и взбодрит как следует перед началом рабочего дня.



