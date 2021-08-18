Леди Красота и здоровье
18 августа 21, 11:12
Ночные отёки под глазами можно убрать овощем
Об этом говорят косметологи.
По их словам, этот бьюти-прием также позволяет нейтрализовать темные круги под глазами.
Как подготовиться к такому утру? Срежьте хвостик плода, положите заготовку в морозилку на ночь, а утром проработайте лицо огурчиком как массажным роллером.
Эксперты говорят, что холодный огурчик не только уберет отёки, но еще и придаст коже сияние, увлажнит и взбодрит как следует перед началом рабочего дня.
Источник: https://golos.ua/