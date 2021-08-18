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Леди
Красота и здоровье
18 августа 21, 11:12
Ночные отёки под глазами можно убрать овощем
огурец
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Ночные отёки под глазами можно убрать, если после пробуждения мазать кожу под глазами кусочком огурца из холодильника.
Об этом говорят косметологи.

По их словам, этот бьюти-прием также позволяет нейтрализовать темные круги под глазами.

Как подготовиться к такому утру? Срежьте хвостик плода, положите заготовку в морозилку на ночь, а утром проработайте лицо огурчиком как массажным роллером.

Эксперты говорят, что холодный огурчик не только уберет отёки, но еще и придаст коже сияние, увлажнит и взбодрит как следует перед началом рабочего дня.

Источник: https://golos.ua/
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