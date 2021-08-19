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Леди
Красота и здоровье
19 августа 21, 11:27
Минздрав дал рекомендации пострадавшим от медуз
медуза
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Медуза может представлять реальную опасность для человека, даже если она мертва, отметили медики.
В Минздраве дали рекомендации украинцам, которые столкнулись с нашествием медуз на курортах Приазовья. В первую очередь медики посоветовали людям быть осторожными даже с мертвыми животными. Рекомендации, как избежать неприятностей после встречи с ними, Минздрав в среду, 18 августа выложил на своей странице в Facebook. 

Медики рассказали, что ожоги на коже после встречи с медузами вызывает яд, содержащийся в их щупальцах.

"При этом действие яда не прекращается даже в том случае, если медуза мертва", - подчеркнули в ведомстве.

Жертвам медуз врачи рекомендуют: выйти из воды, видимые жала осторожно выщипать пинцетом; промыть место ожога и/или контакта медузы с кожей морской или соленой водой; если боль от ожога очень сильная - принять обезболивающее, а пострадавший участок кожи обработать антигистаминной мазью или гелем.

Запрещено: промывать пораженный участок пресной водой - это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличение ожогового участка; касаться места ожога голыми руками - есть риск, что яд попадет на руки и другие участки кожи; растирать место ожога и мочиться на место укуса.

Чтобы избежать контакта с медузами, при купании или нырянии, Минздрав рекомендует надевать гидрокостюм или другую специальную защитную одежду, а также избегать пляжей с большим количеством медуз.

Источник: https://korrespondent.net/
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