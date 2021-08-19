Типы интервального голодания, которые помогут сбросить вес

Вам не нужно долго голодать, чтобы сбросить вес, достаточно это делать на короткое время. Интервальное голодание набрало большую популярность за последние годы. Идея такого голодания состоит в том, чтобы в определенный короткий промежуток времени не получать никакой еды. Такой метод обещает быстрое похудение, улучшение обмена веществ и даже помогает продлить жизнь.





Эта система не говорит, что вам нужно есть, а когда нужно это делать. Режим составляют периоды, когда вы питаетесь, которые сменяются периодами воздержания от еды.





Считается, что голодание является эволюционной особенностью, и наше тело прекрасно справляется с ограничением еды. У наших предков еда не всегда была в изобилии, и не было возможности хранить еду в холодильниках или ходить в супермаркеты, и поэтому организм привык к длительным периодам голодания.





Можно сказать, что временные ограничения в еде более естественны для нас, чем прием пищи 3-4 раза в день.





Проще говоря, то, что вы едите, эффективно переваривается во время голодания. Период голодания обычно длиннее, чем период, когда вы едите. Как только вы переварили еду, и вам не поступает другой пищи, у вашего организма нет другого пути, кроме как сжигать запасы калорий.

Польза периодического голодания





Эксперты называют несколько преимуществ интервального голодания:





Способствует похудению без сильного ограничения калорий

Снижает сопротивляемость инсулину и уровень сахара в крови, защищая от диабета 2 типа.

Уменьшает воспаление и окислительное повреждение в организме, предотвращая старение.

Снижает факторы риска развития гипертонии и высокого уровня холестерина.

Исследования на животных показали, что интервальное голодание предотвращает развитие рака.

Способствует росту новых нервных клеток и защищает мозг от повреждений, предотвращая болезнь Альцгеймера.





Неудивительно, что при всей популярности этой системы появились разнообразные типы периодического голодания.





Все они считаются эффективными, а выбор зависит уже от личных предпочтений человека.





Методы интервального голодания





1. Метод 16/8: никакой еды 16 часов в день





Метод в 16/8 заключается в том, что вы едите в течение 8-10 часов, а затем не принимаете никакой пищи в течение 14-16 часов.





В течение "окна", когда вам разрешено есть, у вас может быть 2 и больше приемов пищи.





Этот метод известен, как протокол Leangains и был предложен фитнес экспертом Мартином Беркханом (Martin Berkhan).





Такая система очень проста, и, по сути, вы просто не едите ничего после ужина и пропускаете завтрак.





Например, если вы закончили ужин в 20-00 и затем не едите ничего до 12 часов следующего дня, то вы голодаете 16 часов между приемами пищи.





Женщинам рекомендуется воздерживаться от еды только 14-15 часов, так как более короткие периоды голодания лучше сказываются на здоровье.





Если вы не можете обойтись без завтрака, вам будет сложно привыкать к такому методу. Многие же из тех, кто пропускает завтрак, инстинктивно питаются по этой системе.





Во время голодания вы можете пить кофе, воду и безалкогольные напитки, чтобы уменьшить чувство голода.





Также во время "окна питания" лучше не налегать на вредную еду и не переедать, иначе система окажется неэффективной.





Это один из самых натуральных методов интервального голодания и не требует больших усилий.





2. Метод 5:2: диета 2 дня в неделю





Диета 5:2 предполагает 5 дней обычного питания и ограничения до 500-600 калорий 2 дня в неделю. Этот метод периодического "голодания" был предложен британским журналистом и врачом Майклом Мосли (Michael Mosley).





В дни ограничения женщинам рекомендуется есть около 500 калорий, а мужчинам около 600.





Например, вы питаетесь, как обычно во все дни, кроме понедельника и четверга, когда вы съедаете две маленькие порции (примерно по 250 калорий) в день.





Исследований, проверявших именно эту систему нет, но было проведено множество исследований, показавших пользу интервального голодания.





3. Ешь-голодай-ешь: голодание 24 часа 1-2 раза в неделю





Метод заключается в отказе от еды в течение 24 часов 1 или 2 раза в неделю.





Этот метод, предложенный фитнес экспертом Брэдом Пилоном (Brad Pilon), пользовался популярностью несколько лет.





Так, например вы можете закончить ужин в понедельник в 19:00 и не есть до следующего ужина до 19 часов.





Вы также можете воздерживаться от еды от завтрака до завтрака или от обеда к обеду. Конечный результат будет одинаковым.





Вода, кофе и безалкогольные напитки допускаются, но не твердая пища.





Если вы голодаете для похудения, то очень важно есть нормально в остальной период времени. То есть количество потребляемой пищи должно быть таким же, как будто вы вовсе не голодали.





Проблема заключается в том, что для многих голодание в течение суток является довольно тяжелым испытанием.





Однако вам не обязательно начинать с 24-часового голодания, а можно начать с 14-16 часов и затем увеличивать промежуток.





4. Голодание через день





Голодание через день предполагает, что вы ограничиваете себя в еде через день. Существует несколько способов такого голодания и некоторые допускают потребление примерно 500 калорий в разгрузочные дни.





Многие лабораторные исследования показали, что периодическое голодание оказывает положительное влияние на здоровье.





Полный отказ от пищи может показаться слишком экстремальным и не рекомендуется новичкам.





Придерживаясь этого метода, вы будете ложиться голодными несколько раз в неделю, что не очень приятно и может стать непосильной задачей для многих.





5. Диета воина: голодание в течение дня, порция еды на ночь





Эта система питания была предложена художником и бывшим спецназовцем Ори Хофмеклером (Ori Hofmekler).





Диета воина предполагает, что в течение дня вы едите немного сырых фруктов и овощей, а вечером плотно ужинаете.





По сути вы голодаете весь день (20 часов), а перед сном в промежутке 4 часов у вас есть возможность иметь большой прием пищи.





Диета воина стала одной из первых популярных диет, которая применила метод интервального голодания.





При этом выбор продуктов похож на палеодиету – цельные, непереработанные продукты, какими они представлены в природе.





6. Спонтанный пропуск приема пищи





Вам не обязательно придерживаться четкой структуры интервального голодания, чтобы ощутить пользу такого метода.





Вы можете просто время от времени пропускать прием пищи, когда вы не голодны или слишком заняты, чтобы готовить пищу.





Многие специалисты считают, что прием пищи в строго определенное время является заблуждением, и человек не перейдет в режим голодания и не начнет терять мышцы.





Тело человека способно справляться с долгими периодами голода, не говоря уже о пропуске одного или двух приемов пищи время от времени.





Так что, если вы не очень голодны в какой-то день, можете пропустить завтрак и съесть полезный обед и ужин. Если вы куда-то путешествуете и какое-то время остаетесь без еды, устройте себя короткую голодовку.





Пропуск 1-2 приемов пищи, когда вы чувствуете в этом необходимость и есть спонтанный метод интервального голодания.





Однако старайтесь есть полезные продукты во время остальных приемов пищи.



