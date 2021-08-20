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Леди
Красота и здоровье
20 августа 21, 11:22
Лекарства, которые нельзя совмещать
лекарства
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Очень важно проверять совместимость перед приемом препаратов.
Многие люди, занимаясь самолечением и стремясь быстрее избавиться от заболевания, принимают медикаменты абсолютно несовместимые друг с другом. Таким образом они еще больше усиливают свое положение.

Специалисты предупреждают, что в любом случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарства от аллергии, ведь их состав похож. Эти препараты содержат в себе одинаковые вещества, которые действуют как снотворное.

Их совместное применение может вызвать эффект чрезмерной сонливости, когда человек просто не в состоянии ни работать, ни садиться за руль автомобиля. Подобная комбинация недопустима даже перед сном, ведь утром человеку будет трудно встать и сосредоточиться.

Также нежелательной «смесью» медики называют антидепрессанты и обезболивающие. По их словам, применение подобных препаратов одновременно опасное. По словам медиков, вместе эти препараты могут вызвать кровотечение в желудке.

Кроме того, оба препарата влияют на уровень серотонина, и среди их побочных эффектов, таких как тревога, учащенное сердцебиение и повышение температуры.

Еще одной опасной комбинацией специалисты называют лекарства против тромбов и аспирин. Препараты против тромбов называются антикоагулянты, они применяются для снижения свертываемости крови. И назначение их — уменьшить количество тромбов.

Аспирин же используют для устранения боли, но он также разжижает кровь. Вместе эта «парочка» может вызвать внутреннее кровотечение.

Источник: https://changeua.com/
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