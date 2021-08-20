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Леди
Красота и здоровье
20 августа 21, 11:25
Что делать тем, кого укачивает в транспорте
транспорт
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Летом особенно актуально хорошее самочувствие для людей, у которых много поездок (по работе и на отдых). К сожалению, есть те, кого в любом транспорте укачивает. Врачи говорят, что это состояние можно перебороть, «обманув» мозг.
Об этом говорят врачи.

Все дело в вестибулярном аппарате, который является частью центральной нервной системы и позволяет человеку адекватно оценивать свое положение в пространстве. Когда вестибулярный аппарат чрезмерно активно стимулируется и человек не может найти точку опоры, т.е. всю дорогу потряхивает, а перед глазами быстро мелькают деревья, в мозгу запускается целый ряд реакций, в том числе – и рвотный рефлекс. Так и происходит  укачивание в транспорте.

Но считается, что организм можно натренировать. Врачи говорят, что причины «укачивания» больше психологические, чем физиологические, тем не менее, есть несколько ценных советов, как изменить свое состояние, пребывая в транспорте.

Вот эти советы:

Место в транспорте

Выбирайте места в салоне поближе к водителю. Если в автобусе есть не только нормально расположенные кресла, а и такие, в которых придется сидеть спиной к движению, выбирайте только привычно расположенные кресла. Ваше тело должно находиться в максимально знакомых для него условиях.

Правила питания

В дорогу не стоит отправляться ни голодными, ни сразу после еды. Постарайтесь поесть за 2-3 часа до выезда. Избегайте жирной, жареной и тяжелой пищи. ​

Запрет на кофе с молоком

В пути и даже перед выездом не стоит пить кофе с молоком. Во-первых, сам по себе кофе раздражает слизистую желудка, что провоцирует тошноту. Во-вторых, молоко и другие молочные продукты ведут себя непредсказуемо и могут провоцировать расстройство желудка. Откажитесь от раздражающих нервную систему действий: чтение, игры, просмотр фильмов.

Отвлекающие внимание маневры

Что еще может улучшить самочувствие у тех, кого укачивает? Можно послушать музыку. Важно не сосредотачивать взгляд на мелких, быстро движущихся предметах выровняет ситуацию. Обеспечьте себе доступ к чистому, свежему воздуху. Духота – лучший друг тошноты и рвоты, поэтому откройте окно или люк, который над проходом, включите кондиционер.

Подкатывающую тошноту можно перебить вкусом мятной жвачки или конфеты. А вот сладкий вкус не подойдет. Можете попробовать подержать под языком и дольку лимона и даже – соленые огурцы. Вкус соленых огурцов перебивает рвотные рефлексы, рекомендуют врачи.

Источник: https://golos.ua/
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