Способы лечения солнечных ожогов

Об этом в понедельник, 9 августа, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.





В качестве симптомов солнечного ожога можно выделить покрасневшую кожу, которая может быть горячей на ощупь, болезненность в зоне повреждения, а также отечность. Как правило, сильные ожоги сопровождаются пузырями, возможны в том числе температура, озноб, головная боль и ряд иных неприятных признаков. В отдельных случаях даже прикосновение к телу может оказаться весьма болезненным.





Кроме того, чрезмерное воздействие ультрафиолета способствует более быстрому процессу старения кожи, развитию аллергии на солнце и повышенной пигментации. Эти же факторы могут стать стимулом для развития меланомы.





«Если мы просто говорим о том, что у нас ожог как покраснение кожи, и там не отслаивается эпидермис, нет эрозии, то можно всё что угодно использовать — и сметану, и кефир намазать, пантенол и прочие смягчающие кожу средства».





Однако если среди последствий солнечного ожога наблюдаются такие серьезные симптомы, как пузыри на коже, следует обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.





Егорова также раскрыла действие традиционного метода борьбы с болезненными ощущениями, а именно — использование сметаны или кефира. Она указала, что эти средства закисляют pH кожи и смягчают ее, что действительно помогает противостоять ожогам.





В рамках профилактики нежелательных последствий воздействия солнечных лучей дерматолог рекомендовала отказаться от выхода на солнце в период с 11 до 16 часов. Также следует пользоваться солнцезащитой с SPF-фильтром не менее 50, и при этом важно регулярно обновлять ее.



