Леди Красота и здоровье
23 августа 21, 12:05
Причины потрескавшейся кожи на локтях
Сухость и шелушение кожи на локтях может свидетельствовать о дерматологическом заболевании, в частности псориазе — хронической болезни кожи, предупредила врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию».
Руководитель клиники предупредила, что если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то эти симптомы могут быть признаками ихтиоза — кожного заболевания, из-за которого нарушается процесс накопления в клетках кератина, строительного материала эпидермиса.
«В этом случае кожа шелушится, [становится] неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств», — объяснила врач.
Еще одной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину, регулирующему углеводный обмен. Определить, так ли это на самом деле, может только эндокринолог, отметила эксперт.
Она заключила, что кожа нуждается в уходе с использованием увлажняющих и защитных средств. И чем человек старше, тем тщательнее должен быть уход.
Источник: https://storinka.com.ua/