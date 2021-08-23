Причины потрескавшейся кожи на локтях

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию».





Руководитель клиники предупредила, что если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то эти симптомы могут быть признаками ихтиоза — кожного заболевания, из-за которого нарушается процесс накопления в клетках кератина, строительного материала эпидермиса.





«В этом случае кожа шелушится, [становится] неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств», — объяснила врач.





Еще одной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину, регулирующему углеводный обмен. Определить, так ли это на самом деле, может только эндокринолог, отметила эксперт.





Она заключила, что кожа нуждается в уходе с использованием увлажняющих и защитных средств. И чем человек старше, тем тщательнее должен быть уход.



