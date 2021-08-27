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Леди
Красота и здоровье
26 августа 21, 13:21
Три способа избавления от изжоги
изжога
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Не редки случаи, когда от изжоги можно избавиться с помощь простых корректировок некоторых привычек.
О том, как это сделать рассказала нутрициолог Викки Петерсен. 

Прежде всего врач рекомендует тщательно пережевывать пищу, и не ограничивать себя во времени для ее принятия.

Еще одной ошибкой, по словам Петерсен, является привычка прилечь после перекуса. Этого делать нельзя, так как в таком положении еда может некорректно перемещаться в органах пищеварения.

"Переполнение желудка может вызвать спазмы и стать причиной изжоги. Попробуйте есть медленнее и потратить больше времени на пережевывание. После приема пищи оставайтесь в вертикальном положении. Если вы ляжете, то это может помешать эффективному перемещению содержимого желудка в кишечник", — объяснила она.

Кроме того, специалист рекомендует заниматься спортом не ранее чем через час после принятия пищи.

Источник: https://storinka.com.ua/
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