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Леди
Красота и здоровье
27 августа 21, 12:40
Витамины для сохранения здоровья зубов
зубы
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Для сохранения здоровья зубов нужно посещать стоматолога и употреблять продукты, которые содержат витамины К, D.
Об этом сообщает веб-портал Health.News.

Диетологи пришли к выводу, что продукты с кальцием позволяют вырабатывают достаточно слюны, чтобы очистить зубы от бактерий после приема пищи.

Но также стоит позаботиться о том, чтобы в продуктах, которые входят в ежедневный рацион, были и кальций, и витамин D, и жирорастворимый витамин К.

Врачи составили шпаргалку для тех, кто хочет заботиться о здоровье своих зубов.

Так, витамин К есть в репе, капусте, куриной печени, яичном желтке.

Витамин D есть в жирной рыбе, в печени трески, в грибах.

А кальция достаточно в сардине, ревене, инжире, фасоли, миндале, кунжуте.

Источник: https://changeua.com/
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