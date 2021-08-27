Витамины для сохранения здоровья зубов

Об этом сообщает веб-портал Health.News.





Диетологи пришли к выводу, что продукты с кальцием позволяют вырабатывают достаточно слюны, чтобы очистить зубы от бактерий после приема пищи.





Но также стоит позаботиться о том, чтобы в продуктах, которые входят в ежедневный рацион, были и кальций, и витамин D, и жирорастворимый витамин К.





Врачи составили шпаргалку для тех, кто хочет заботиться о здоровье своих зубов.





Так, витамин К есть в репе, капусте, куриной печени, яичном желтке.





Витамин D есть в жирной рыбе, в печени трески, в грибах.





А кальция достаточно в сардине, ревене, инжире, фасоли, миндале, кунжуте.



