Леди Красота и здоровье
27 августа 21, 12:40
Витамины для сохранения здоровья зубов
Об этом сообщает веб-портал Health.News.
Диетологи пришли к выводу, что продукты с кальцием позволяют вырабатывают достаточно слюны, чтобы очистить зубы от бактерий после приема пищи.
Но также стоит позаботиться о том, чтобы в продуктах, которые входят в ежедневный рацион, были и кальций, и витамин D, и жирорастворимый витамин К.
Врачи составили шпаргалку для тех, кто хочет заботиться о здоровье своих зубов.
Так, витамин К есть в репе, капусте, куриной печени, яичном желтке.
Витамин D есть в жирной рыбе, в печени трески, в грибах.
А кальция достаточно в сардине, ревене, инжире, фасоли, миндале, кунжуте.
Источник: https://changeua.com/