Вред и польза кофе для здоровья мужчин и женщин

Многие “грешат” кофейком не единожды на протяжении рабочего дня. С кофе связана масса мифов и легенд. О напитке много сказано, но окончательного решения по поводу того, вреден или полезен кофе - нет. Большинство специалистов, изучающих влияние кофе на организм, сходятся во мнении, что, как и любой продукт, он в определенной степени полезен либо вреден. Чрезмерное употребление кофе не принесет организму ничего хорошего, а вот употребляя его в разумных пределах, можно улучшить свое самочувствие и настроение.





КОФЕИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ





Основное вещество, которое содержится в кофе - кофеин. Это алкалоид, кроме кофе имеющийся также в чае, мате, гуаране, коле и других известных энергетических напитках. Кофеин - психостимулятор, его действие заключается в:





- усилении сердечной деятельности;

- учащении пульса;

- расширении кровеносных сосудов;

- повышенном мочеотделении;

- снижении агрегации тромбоцитов.





Кофеин был открыт в 1819 году немецким химиком Фердинандом Рунге. А вот искусственно синтезировали кофеин в начале ХХ века. За это Герман Фишер даже был удостоен Нобелевской премии по химии. Действие кофеина на рефлексы человека также изучал известный научный деятель, физиолог Иван Павлов.





Кофеин в малых дозах стимулирует нервную систему, а вот в больших количествах вызывает зависимость, которую именуют теизмом. Но влияние кофеина на организм нужно рассматривать в каждом конкретном случае отдельно. Так, кто-то становится чувствительным уже после одной чашки кофе, а другие могут выпить несколько, и это никак не отразится на их самочувствии. Все зависит от типа нервной системы каждого из нас.





Медицинские справочники гласят, что в среднем действие кофе длится 40 минут. Попадая в организм, кофеин быстро всасывается в пищеварительную систему. За счет высвобождения дофамина, человек ощущает бодрость, повышается двигательная активность. А вот если не “подпитать” организм снова, то через 3-6 часов вместе с мочой кофеин полностью выводится из организма. Тогда может навалиться усталость, появляется вялость, снижается работоспособность.





Чем полезен кофе в умеренных количествах:





- улучшает состояние сосудов, а значит снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

- уменьшает проявления панкреатита;

- повышает давление, улучшает мозговое кровообращение;

- стимулирует образование фактора роста нервов BDNF;

- по некоторым исследованиям, снижает риск развития: болезни Паркинсона, рака печени, сахарного диабета, вероятность преждевременной смерти также снижается.





МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ: НАСКОЛЬКО КОФЕ ПОЛЕЗЕН/ВРЕДЕН ДЛЯ ОРГАНИЗМА





Миф 1. Кофе положительно влияет на центральную-нервную систему





Частичная правда. Все зависит от количества выпитого. “Доза” кофе у каждого своя, поэтому при разумном употреблении, кофе поможет взбодриться, повысить работоспособность. По результатам исследований американских ученых, умственные способности людей, выпивающих 2 чашки кофе в день, выше, чем у тех, кто отказался от его употребления.





Миф 2. Кофе провоцирует бессонницу





Частичная правда. Опять же, влияние кофеина на каждый организм не одинаково. Действительно, у большинства людей употребление кофе на ночь вызывает бессонницу. Но есть достаточно большой процент людей, которые отлично засыпают после выпитой чашки даже глубокой ночью. Употребляя кофе часто, мы приучаем организм к нему, тем самым становимся к напитку невосприимчивыми.





Миф 3. Кофе несовместим с лекарственными препаратами





Правда. Кофеин обладает свойствами усиливать или ослаблять действие лекарств. Поэтому, запивать таблетки кофе, точно не стоит). Употребление таблеток и кофе надо разделять во времени. Заядлые кофеманы должны поинтересоваться, совместимо ли кофе с определенными лекарствами. Возможно, на время приема таблеток, от любимого напитка придется отказаться вовсе.





Миф 4. Кофе нельзя тем, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы





Правда. Кофеин усиливает сердечную деятельность, поэтому больным артериальной гипертензией, атеросклерозом сосудов, аритмиями, употреблять кофе нельзя. Также не рекомендуют его при заболеваниях эндокринной системы, почек, желудка и 12-перстной кишки. А вот бытующее мнение о том, что выпитая чашка крепкого кофе может привести к сердечному приступу, не подтвердилась ни одним из проведенных исследований.





Миф 5. Кофе провоцирует развитие раковых заболеваний





Неправда. Никакой зависимости между употреблением кофе и развитием раковых заболеваний не существует. Чтобы опровергнуть возможную связь, ученые проводили длительные исследования.





Миф 6. Кофе поможет при похмелье





Частичная правда. Кофе - не противоядие, но поскольку стимулирует работу ЦНС, может тонизировать, поможет взбодриться. Вред, который наносится организму алкоголем, кофеин нейтрализовать не может.





Миф 7. Кофе вызывает зависимость





Частичная правда. В случае постоянного превышения своей индивидуальной дозы, действительно может выработаться зависимость. Проверить это достаточно просто: нужно попробовать отказаться от кофе на один день. У зависимого человека появляется дискомфорт, он чувствует себя усталым, раздражительным, появляются головные боли, депрессия. Самочувствие значительно улучшается после выпитой чашки кофе. Чтобы избавиться от зависимости, надо пережить “ломку” в течение недели-двух.





Миф 8. Кофе с сигаретами - вдвойне опасно для здоровья





Правда. Во-первых, курильщики употребляют кофе сверх нормы, а значит зависимы не только от сигарет, но и от кофе тоже. Во-вторых, никотин выводит кофеин из организма быстрее, значит потребность в кофе у курильщика больше, чем у того, кто не курит. Даже если вы бросили курить, потребность в кофеине сразу же не уменьшается, а остается стабильно высокой около полугода. В-третьих, употребление кофе вместе с сигаретой увеличивает риск развития артериальной гипертензии, усиливает проявления атеросклероза сосудов в несколько раз.





Миф 9. Беременным кофе нельзя





Неправда. Будущим мамам разрешается выпить 1-2 чашечки кофе в день. Важно понимать, что у беременных кофеин выводится из организма медленнее. Превышая дневную норму, женщина рискует потерять ребенка либо родить малыша с малым весом.





Миф 10. Из-за высокого содержания кофеина “энергетики” опасны для здоровья





Правда. Помимо высокой дозы кофеина, в “энергетиках” много сахара, консервантов, стимуляторов, которые вредят здоровью не меньше.





КАК И СКОЛЬКО МОЖНО ПИТЬ КОФЕ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА





Употреблять надо только молотый кофе, а не растворимый. Каждому человеку следует прислушиваться к своим ощущениям. Обычно мы знаем, сколько кофе можем выпить, не навредив при этом своему организму. Максимально допустимое медиками количество - 4 порции эспрессо, эквивалентно 400 мг кофеина. Нельзя пить очень горячий кофе, ведь рискуете получить рак пищевода. Высчитывая норму кофе, во внимание берут не размер порции, а количество молотого кофе, взятого для приготовления.





Идеальное время для употребления кофе - утро, первая половина дня. Правильная концентрация - 1 ч.л. на стакан воды.





Известно несколько лайфхаков с кофе. Например, когда очень нужно быть “бодрячком”, нужно выпить кофе и 15 минут поспать. Также можно выпить большую порцию кофе и запить его натуральным соком.



