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Леди
Красота и здоровье
28 августа 21, 12:34
Пять неэффективных диет для похудения
диета
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Многие эксперты по питанию против некоторых диет.
Американский диетолог Лиза Янг рассказала, какие типы для похудения являются неэффективными и бесполезными. 

Речь идет о сиртуиновой диете, интервальном голодании, Whole30, Optavia, а также о низкоуглеводных диетах.

Низкоуглеводная кето-диета помогает сбросить вес, но ненадолго, спустя время он возвращается обратно. А если слишком долго соблюдать такую диету, то появляется риск потери мышечной массы.

Сиртуиновая диета предполагает питание только продуктами, богатыми белками-сиртуинами (петрушка, черника, яблоки и зеленый чай). В некоторых случаях люди ограничивают себя 1 000 калориями в день. Янг отмечает, что это трудно и опасно. Именно из-за этого она не рекомендует следовать и программе Optavia, поскольку она тоже ограничивает количество потребляемой пищи.

Люди, сидящие на интервальном глотании, чередуют дни своего привычного питания с постными днями, которые подразумевают отказ от еды или сокращение ее количества. Диета Whole30 запрещает сахар, алкоголь, зерновые, молочные продукты, а также бобовые и сою. Такие ограничения, по мнению диетолога, невозможно не нарушить.

Лиза Янг советует придерживаться позитивного подхода к похудению: важно наслаждаться любимой едой, не отказывая себе в радости, и при этом добавлять в рацион здоровую пищу.

Источник: https://golos.ua/
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