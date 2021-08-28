Пять неэффективных диет для похудения

Американский диетолог Лиза Янг рассказала, какие типы для похудения являются неэффективными и бесполезными.





Речь идет о сиртуиновой диете, интервальном голодании, Whole30, Optavia, а также о низкоуглеводных диетах.





Низкоуглеводная кето-диета помогает сбросить вес, но ненадолго, спустя время он возвращается обратно. А если слишком долго соблюдать такую диету, то появляется риск потери мышечной массы.





Сиртуиновая диета предполагает питание только продуктами, богатыми белками-сиртуинами (петрушка, черника, яблоки и зеленый чай). В некоторых случаях люди ограничивают себя 1 000 калориями в день. Янг отмечает, что это трудно и опасно. Именно из-за этого она не рекомендует следовать и программе Optavia, поскольку она тоже ограничивает количество потребляемой пищи.





Люди, сидящие на интервальном глотании, чередуют дни своего привычного питания с постными днями, которые подразумевают отказ от еды или сокращение ее количества. Диета Whole30 запрещает сахар, алкоголь, зерновые, молочные продукты, а также бобовые и сою. Такие ограничения, по мнению диетолога, невозможно не нарушить.





Лиза Янг советует придерживаться позитивного подхода к похудению: важно наслаждаться любимой едой, не отказывая себе в радости, и при этом добавлять в рацион здоровую пищу.



