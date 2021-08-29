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Леди
Красота и здоровье
29 августа 21, 11:34
Удивительное свойство перца
Перец
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Перец защищает от простуды и укрепляет силы иммунной защиты организма.
Особенно этот вопрос становится актуальным в холодные месяцы года. Однако и в этот период он будет очень даже кстати.

В первую очередь, сладкий перец — это источник витамина C. Кстати, в нем почти вдвое больше витамина C, чем в цитрусовых. Кроме этого, паприка зарядит организм антиоксидантами, каротиноидами и другими витаминами и минералами. Все это витаминный коктейль отлично заряжает иммунную систему, пишет «Здоровье и Красота».

Чтобы покрыть суточную необходимость организма в витамине C и защитить себя от простуды, необходимо съесть половину сладкого перца средних размеров, рекомендуют эксперты. В любом случае пища никогда не может заменить медикаменты и лечить простуду или другие заболевания все таки нужно с помощью препаратов.

Источник: https://changeua.com/
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