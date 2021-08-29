Семь ошибок при лечении насморка

1. «Что у вас есть от насморка?»





Наверняка и вы произносили эту фразу в аптеке. Фармацевт – не доктор, он не знает причину заболевания и его тяжесть. Что у вас: простуда, аллергия или в пазухах уже началось воспаление? Неверно подобранные капли только усугубят ситуацию. Капли должен назначать доктор. Особенно с антибиотиком: врачи напоминают, что они бесполезны при простуде! А вот когда они действительно могут пригодиться - не смогут помочь из-за сформировавшейся у основных штаммов возбудителей устойчивости.





2. Насморк - это несерьезно





Самый большой секрет быстрого лечения простудного насморка – тепло, тогда он действительно может пройти за 2-3 дня. Но если переносить его на ногах, ждите осложнений.





3. Лечим чесноком и луком





Будьте осторожнее с советами закапывать нос соком этих растений. Они обладают целебными свойствами, но легко могут пересушить или сжечь слизистую. Тогда она не сможет выполнять свои защитные функции, перестанет быть барьером на пути проникновения в организм вирусов и бактерий. Сок нужно обязательно разбавлять – морковном соком или просто водой.





4. Игнорируем инструкцию





Статистика говорит, что 60% осложнений после приема лекарств возникли из-за несоблюдения правил употребления. Чтобы препарат не вызвал привыкание, убедитесь, что вы используете его рекомендованное количество дней. Не больше и не меньше, особенно, если речь идет о каплях с антибиотиками.





5. Парим ноги





Советы насыпать в носки горчицы, а то и вовсе опустить ноги в горячую воду с горчицей можно применять, только если температура не повышена.





6. Любим сосудосуживающие капли





Они быстро снимают отек и нос начинает дышать. А циркуляция крови в капиллярах, питающих глаза и мозг, нарушается. Если с этими органами не все в порядке, будьте осторожны. В самом носу нарушается функция ресничек эпителия слизистой. Избавиться от «капельной» зависимости непросто: дозировку и концентрацию придется снижать постепенно. Сначала «взрослые» капли меняют на «детские», потом стараются перейти на одно применение в сутки - на ночь.





7. Неправильно промываем нос





Нельзя промывать заложенный нос, резко и сильно надавливать на флакон с промывочной жидкостью. Повреждение барабанной перепонки также является противопоказанием для этой процедуры. Раствор вместе с инфекцией может попасть в полость среднего уха и привести к отиту.



