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Леди
Красота и здоровье
1 сентября 21, 12:03
Магнитные бури в сентябре: когда ожидаются метеоудары
магнитные бури
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В сентябре Землю накроют две магнитные бури.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, они ожидаются в начале и в конце месяца.

По прогнозам специалистов, метеоудары будут достаточно сильными. Так, первая магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. Следующий всплеск в магнитосфере ожидается 26 сентября.

Во время магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому крайне важно вести здоровый образ жизни: отказаться от спиртного, больше гулять пешком, уменьшить употребление соли и тщательно контролировать свое давление.

Источник: https://socportal.info/
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