Магнитные бури в сентябре: когда ожидаются метеоудары

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, они ожидаются в начале и в конце месяца.





По прогнозам специалистов, метеоудары будут достаточно сильными. Так, первая магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. Следующий всплеск в магнитосфере ожидается 26 сентября.





Во время магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому крайне важно вести здоровый образ жизни: отказаться от спиртного, больше гулять пешком, уменьшить употребление соли и тщательно контролировать свое давление.



