Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.01
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
1 сентября 21, 12:06
Способы сохранить молодость волос и кожи
лицо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Любая женщина желает одержать победу над старением и продлить период молодости, сохранить естественную красоту и отстрочить появление морщин.
Здоровая, подтянутая кожа, блестящие волосы без седины – мечта каждой представительницы прекрасного пола.

Диетолог Елена Кален, которая ранее перечислила продукты для сохранения молодости, поделилась на странице в Instagram anti-age секретами, которые помогут дольше оставаться привлекательной.

Чувствовать себя бодрой и энергичной, замедлить проявления возрастных изменений, сохранить молодость и красоту можно в любом возрасте. ⠀

Зеленые овощи и фрукты обеспечат организм суточной дозой антиоксидантов, подарят энергию и бодрость на целый день. Антиоксиданты, которые мы употребляем внутрь, замедляют процессы старения, причем речь идет не только о коже, но и об организме в целом. Свежие овощи и фрукты можно найти в любой сезон: например, яблоки, лаймы, огурцы, шпинат, мята, фенхель, киви.

Еще одна возможность использовать anti-age свойства антиоксидантов — использовать зеленый чай. Причем в борьбе за молодость кожи эффективен как напиток из зеленого чая, так и экстракт чая, который можно найти в антивозрастной косметике.

Эти кислоты способствуют регенерации клеток, поддерживают эластичность и тонус кожи, а также снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Наиболее богаты полезными кислотами оливковое масло холодного отжима, морская рыба, а также орехи.

Питьевая вода защищает кожу от сухости и обезвоживания, делает ее сияющей, упругой, сохраняет эластичность. Пить воду ежедневно — совет довольно банальный, но очень актуальный: чай, кофе, различные сладкие и бодрящие напитки, которые мы пьем на бегу, стали вытеснять воду из нашего ежедневного рациона.
Чтобы сделать воду еще более полезной в плане увлажнения кожи, добавьте в нее ломтик лимона и сок, выжатый из свежего огурца, — ваша кожа получит двойную дозу увлажнения!

У профессиональных марок можно найти средства ухода с витаминами, которые можно использовать курсом для омолаживающего эффекта. Чтобы получить видимый эффект, выбирайте в первую очередь сыворотки, а также кремы и маски с витаминами.

Использование косметики с ретинолом дает выраженный anti-age эффект: повышается тонус кожи, улучшается цвет лица, морщины становятся менее глубокими.

Сыворотки с витамином С имеют мощное антиоксидантное действие. Их можно вводить в уход после 25 лет как профилактику старения, после 30-35 лет — для стимуляции синтеза коллагена, укрепления стенок сосудов, борьбы с пигментными пятнами.

Придерживаясь правильного питания, не лишайте себя полезных веществ. Сохранение стройности и здорового веса влияет на обмен веществ и работу гормональной системы.
Добавляйте в свой рацион биологически активные вещества, которые не синтезируются в организме самостоятельно, например, омега-3 и омега-6, содержащиеся в растительных маслах и жирной морской рыбе. Отсутствие этих веществ сказывается на состоянии кожи: она становится сухой, дряблой, теряет упругость и раньше стареет.
Ешьте растительные и животные продукты, в которых содержится бета-каротин и витамин А — «витамин красоты». Без витаминов группы В страдает наша нервная система, возникает кожный зуд и себорея, перхоть, волосы теряют свой блеск и выпадают, появляется преждевременная седина.

Волосы также подвержены возрастным изменениям: истончение, нарушение структуры, ломкость, потеря объема, выцветание. С возрастом ухудшается выработка коллагена, и волосы и кожа первыми страдают от недостатка этого белка.
Используйте антивозрастные кондиционеры, маски, несмываемые бальзамы с пометкой «anti-age»: в их состав входят жирные кислоты, масла и коллаген, которые заполняют пустоты пористых волос, улучшают их структуру.

Источник: https://changeua.com/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
15 идеальных перекусов, от которых не наберете вес
noimage7 диет, эффективность которых доказана учеными
noimageМагнитные бури в сентябре: когда ожидаются метеоудары
Лента новостей