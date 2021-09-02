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Леди
Красота и здоровье
2 сентября 21, 12:22
Простой чай от тромбов и для работы мозга
имбирный чай
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Основу этого чая составляет растение, которое тысячи лет использовали в качестве лекарственного средства. Многие любят этот напиток, но не все догадываются о его пользе.
Речь идет об имбирном чае. Какую пользу для организма он может принести?

Защитить от тромбов

Имбирь содержит соединение, называемое салицилатом. Из этого соединения получают очень популярное средство для разжижения крови, называемое ацетилсалициловой кислотой. Таким образом, имбирь может быть потенциальным средством для лечения тромбов. На это указывают некоторые исследования – например, опубликованные в Базе данных медицинских и биологических публикаций, а также в онлайн-библиотеке Wiley.

Улучшить работу мозга

Имбирь может быть полезен для когнитивных функций. В одном исследовании время реакции и рабочая память улучшились у женщин после приема имбиря. Другие исследования на крысах показывают, что имбирь помогает в восстановлении после повреждения головного мозга и замедляет ухудшение памяти.

Источник: https://changeua.com/
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