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Леди
Красота и здоровье
3 сентября 21, 09:12
Правильный завтрак поможет вам похудеть на 10 кг за месяц
завтрак
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Полезно, а главное вкусно! Методика, которая позволит вам похудеть при правильном подходе к завтраку.
ИЗ ЧЕГО ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬ ЧУДО-ЗАВТРАК?

Мысли о здоровом питании у людей обычно сопровождаются распространенными мифами: “Это слишком дорого!”, “Нужно тратить кучу времени!” Однако не обязательно быть кулинаром, чтобы приготовить питательный и полезный завтрак. На его приготовление у вас уйдет не более трех минут, а организм насытится необходимыми питательными веществами на весь день.

Полезный диетический завтрак должен включать в себя 300-400 калорий, 50 граммов углеводов, 15-20 граммов белков и не более 15 граммов жиров.
Не стоит также забывать о необходимости железа, кальция, витаминов группы В и клетчатки. При соблюдении данных критериев первый прием пищи принесет вам максимум энергии на весь день.

Разнообразить рацион поможет линейка из пяти вкусов. Отличным решением для завтрака станут хлопья, молоко, сухофрукты, орехи, творог или йогурт. Такой сытный прием пищи убережет вас от нежелательных перекусов, которые зачастую становятся основной причиной лишних килограммов.

КАК ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТ?

Чтобы поддерживать своё тело в тонусе, не стоит забывать про занятия спортом. Уделите этому хотя бы 15 минут в день и непременно увидите результат!

Источник: https://storinka.com.ua/
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