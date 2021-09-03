5 эффективных способов очистить и оздоровить печень

Второй по величине орган в нашем теле, который несет ответственность за множество важнейших процессов - например, регулирует уровни гормонов и участвует в пищеварении.





О том, какие продукты помогут очистить печень от токсинов, читай в нашей статье.





Морковь





Морковь и ее сок - это лучший источник бета-каротина, который регулирует уровень сахара в крови, помогает уменьшить воспалительные процессы и придает энергии организму. Также морковный сок помогает очистить печень и улучшить состав крови.





Чеснок





Чеснок очищает и оздоравливает кровь. Он богат аллицином и селеном, которые очищают печень. Также чеснок улучшает состояние почек, помогая им активировать ферменты, необходимые для вывода токсинов.





Лимоны





Лимонный сок богаты витамином С и антиоксидантами. Этот фрукт помогает очистить не только печень, но также желчный пузырь, почки, желудочно-кишечный тракт и легкие. К примеру, при проблемах с пищеварением можно несколько раз в день пить теплую воду с соком или долькой лимона - это отличное домашнее лечение.





Зеленые листовые овощи





Руккола, шпинат, листья горчицы - все они богаты хлорофиллом и клетчаткой, которые активно помогают выводить токсины из крови и, как следствие, печени и почек.





Свекла





Свекла содержит бетаин - химическое вещество, которое стимулирует клетки печени. Она защищает печень и играет важную роль в процессах пищеварения в организме человека. Кроме того, свекла богата витаминами и минералами, помогающими регулировать уровень сахара в крови.



