Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.93
USD
26.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
3 сентября 21, 09:15
5 эффективных способов очистить и оздоровить печень
печень
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Печень - это настоящий очиститель нашего организма.
Второй по величине орган в нашем теле, который несет ответственность за множество важнейших процессов - например, регулирует уровни гормонов и участвует в пищеварении.

О том, какие продукты помогут очистить печень от токсинов, читай в нашей статье.

Морковь

Морковь и ее сок - это лучший источник бета-каротина, который регулирует уровень сахара в крови, помогает уменьшить воспалительные процессы и придает энергии организму. Также морковный сок помогает очистить печень и улучшить состав крови.

Чеснок

Чеснок очищает и оздоравливает кровь. Он богат аллицином и селеном, которые очищают печень. Также чеснок улучшает состояние почек, помогая им активировать ферменты, необходимые для вывода токсинов.

Лимоны

Лимонный сок богаты витамином С и антиоксидантами. Этот фрукт помогает очистить не только печень, но также желчный пузырь, почки, желудочно-кишечный тракт и легкие. К примеру, при проблемах с пищеварением можно несколько раз в день пить теплую воду с соком или долькой лимона - это отличное домашнее лечение.

Зеленые листовые овощи

Руккола, шпинат, листья горчицы - все они богаты хлорофиллом и клетчаткой, которые активно помогают выводить токсины из крови и, как следствие, печени и почек.

Свекла

Свекла содержит бетаин - химическое вещество, которое стимулирует клетки печени. Она защищает печень и играет важную роль в процессах пищеварения в организме человека. Кроме того, свекла богата витаминами и минералами, помогающими регулировать уровень сахара в крови.

Источник: https://edinstvennaya.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Правильный завтрак поможет вам похудеть на 10 кг за месяц
Лента новостей