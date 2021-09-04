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Леди
Красота и здоровье
4 сентября 21, 13:08
Польза груш для похудения
груша
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Груши помогут сбросить лишний вес. Они насыщены клетчаткой.
Увеличение потребления фруктов и овощей – довольно простой способ увеличить потребление клетчатки. Например, всего одна груша среднего размера содержит 6 г клетчатки, что составляет около 24% дневной нормы дневного потребления для женщин в возрасте до 50 лет.

Груши содержат растворимую клетчатку, называемую пектином, которая питает кишечные бактерии и улучшает здоровье кишечника.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) предполагает, что потребление достаточного количества клетчатки способствует здоровому функционированию кишечника и может усилить чувство сытости после еды. Это также может снизить риск сердечных заболеваний и снизить уровень общего холестерина.

Повышенное чувство сытости после еды может способствовать снижению веса, так как у человека будет меньше желания перекусывать между приемами пищи. Исследование 2015 года связывало увеличение потребления клетчатки с потерей веса у людей с ожирением.

Кроме того, исследование 2013 года показало, что пищевые волокна могут играть роль в регулировании иммунной системы. Снижается риск состояний, связанных с воспалением, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и ожирение.

Источник: https://golos.ua/
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