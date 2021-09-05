Лучший овощ для долголетия и выведения токсинов

Одним из самых популярных овощей является свекла. Ее едят отдельно от всего, добавляют в салаты, маринуют или варят с ней супы. Для чего и когда полезен этот простой овощ?





Для сохранения молодости





Согласно китайскому исследованию, патока из сахарной свеклы обладает отличными антиоксидантными свойствами. Содержание фенолов в патоке ученые связывают с омолаживающими свойствами.





Для кожи





Ученые заявили, что употребление свеклы может рассматриваться как один из инструментов защиты от рака кожи. Кроме того, свекла содержит витамин А, который поддерживает здоровье слизистых оболочек и улучшает качество кожи.





От высокого давления





В исследовании, проведенном в Лондонском университете королевы Марии, было обнаружено, что свекольный сок снижает кровяное давление в течение четырех недель. А это, как минимум, то, что важно для долголетия.





Для сердца





Употребление свекольного сока может защитить от инфаркта миокарда. На это указало одно из исследований, проведенных в США.





Против токсинов





Свекла содержит пектин. Речь идет о веществе, которое помогает выводить токсины из организма, отмечают ученые.





Многие продукты теряют витамины и питательные вещества при приготовлении. Для максимальной пользы их рекомендует есть сырыми.

К таким продуктам относится и свекла. Употребление его в пищу в сыром виде поможет укрепить иммунную систему, повысить выносливость, нормализовать давление и даже снизить риск рака, сообщает. При приготовлении свеклы разрушается около 25% фолиевой кислоты.





