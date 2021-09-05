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Леди
Красота и здоровье
5 сентября 21, 12:28
Лучший овощ для долголетия и выведения токсинов
свекла
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Овощи полезны для здоровья. Однако не все догадываются, как в действительности они влияют на организм.
Одним из самых популярных овощей является свекла. Ее едят отдельно от всего, добавляют в салаты, маринуют или варят с ней супы. Для чего и когда полезен этот простой овощ?

Для сохранения молодости

Согласно китайскому исследованию, патока из сахарной свеклы обладает отличными антиоксидантными свойствами. Содержание фенолов в патоке ученые связывают с омолаживающими свойствами.

Для кожи

Ученые заявили, что употребление свеклы может рассматриваться как один из инструментов защиты от рака кожи. Кроме того, свекла содержит витамин А, который поддерживает здоровье слизистых оболочек и улучшает качество кожи.

От высокого давления

В исследовании, проведенном в Лондонском университете королевы Марии, было обнаружено, что свекольный сок снижает кровяное давление в течение четырех недель. А это, как минимум, то, что важно для долголетия.

Для сердца

Употребление свекольного сока может защитить от инфаркта миокарда. На это указало одно из исследований, проведенных в США.

Против токсинов

Свекла содержит пектин. Речь идет о веществе, которое помогает выводить токсины из организма, отмечают ученые.

Многие продукты теряют витамины и питательные вещества при приготовлении. Для максимальной пользы их рекомендует есть сырыми.

К таким продуктам относится и свекла. Употребление его в пищу в сыром виде поможет укрепить иммунную систему, повысить выносливость, нормализовать давление и даже снизить риск рака, сообщает. При приготовлении свеклы разрушается около 25% фолиевой кислоты.


Источник: https://golos.ua/
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