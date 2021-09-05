Как ухаживать за кожей осенью

С чего начать, и что нужно коже именно осенью, рассказала косметолог медицинского центра “МЕДlife” Анна Бушина.





Анна Валентиновна подчеркивает: никто не должен сам себе назначать косметологические процедуры. Поэтому лучше прийти на прием к специалисту, который укажет на проблему и поможет определиться с дальнейшей тактикой лечения. И еще приятный бонус – если вас останавливает финансовый вопрос, то Анна Бушина отмечает, что консультации проводит бесплатно.





Косметолог советует начать с чистки лица. Есть множество очищающих процедур и видов ухода. Все они подбираются индивидуально, отмечает Анна Бушина. Затем кожу нужно напитать и увлажнить. Справиться с проблемой поможет современная процедура - биоревитализация. Устранить первые незначительные признаки старения поможет мезотерапия – внутрикожное введение коктейлей из препаратов, которые содержат гиалуроновую кислоту, витамины и микроэлементы.





Омолодить кожу при помощи лазерного воздействия можно в октябре.





Еще одна самая популярная процедура осени – пилинг, которую нужно проводить после увлажнения и восстановления кожи.





Он улучшает цвет лица, справляется с неровностями кожи, борется с акне и, конечно, омолаживает. Идеальные периоды для пилинга: октябрь – ноябрь, а также середина февраля – начало марта.



