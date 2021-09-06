Как избавиться от пылевых клещей в квартире

Именно поэтому, обнаруживая насекомых, проводятся капитальная уборка, химчистка мягкой мебели и прочие мероприятия, направленные на избавление от вредителей.





Как избавиться от пылевых клещей и какой вред они приносят человеку?





Пылевые клещи: кто это





Дерматофагоидные, они же пылевые клещи, — это микроорганизмы, которые относятся к классу паукообразных. Они обитают почти в каждом доме, достигают размера менее 0,5 мм, поэтому всего в грамме пыли можно обнаружить колонию более 2 000 особей! Цикл жизни клеща составляет всего 80 суток, но за этот период самки успевают произвести до 80 яиц, из которых успешно вылупляется новое потомство. Прежде чем уничтожить пылевых клещей в диване, постельном белье, ковровом покрытии и прочих местах, нужно понимать, что методы травли нарушают условия обитания насекомых. Клещи “любят”:





● Теплую среду — оптимальная температура обитания составляет 25 градусов по Цельсию и более.

● Высокую влажность — от 45 %.





Зачастую клещи обитают в подушках, старых матрасах, коврах, мягких игрушках, книгах и даже на шторах. Помимо потомства, насекомые оставляют после себя огромное количество фекалий — около 30 мкм за сутки или в 200 раз больше, чем их собственный размер.





Почему опасны клещи





Главной опасностью этих насекомых является то, что они вызывают сенсибилизацию — аллергию. Она проявляется как бронхиальная астма или аллергический ринит. Поэтому многие люди, страдающие от аллергии якобы на пыль, даже не знают, что квартира является рассадником этих насекомых!





Продукты жизнедеятельности паукообразных содержат белки сложного типа или энзимы. Из-за них разрушаются клетки человеческой кожи, в результате на ее поверхности появляются аллергические реакции. Возникает зуд, шелушение, частички эпидермиса отпадают и впоследствии служат “лакомым” источником питания для клещей. Каждый человек за день теряет около 1,5 грамм кожи, что также служит пищей паукообразным. Клещи также активно употребляют остатки пищи со стола — крошки и прочие питательные вещества.





Избавляемся от пылевых клещей





Лучший способ предотвратить появление клещей — периодическая и качественная уборка квартиры. Если они уже беспокоят вас и вашу семью, в стандартных условиях полностью избавиться от насекомых невозможно. Единственный вариант — экстремальное длительное снижение или повышение температуры. Период воздействия должен составлять не менее 2 суток. Если хотя бы раз в день температура и влажность восстановятся до комфортных показателей, есть вероятность выживания клещей. Сильно сократить популяцию паукообразных вполне возможно, если соблюдать простые рекомендации:





● Самое очевидное — постоянно избавляйтесь от пыли.

● Старайтесь не стелить старинные ковры — установите теплый пол.

● Не используйте мягкие тапочки — утепляйте ноги носками, надевайте резиновые сланцы.

● Хотя бы раз в день проветривайте помещение.

● Несколько раз в неделю капитально убирайте квартиру.

● Старайтесь поддерживать около 19-20 градусов Цельсия — эта низкая температура для жизни паукообразных, поэтому постепенно они прекращают размножаться.

● Регулярно проводите чистку ковров, матрасов, диванов, штор с помощью отпаривателей, лучше использовать профессиональную технику.





Полезные советы





● Избавьтесь от настенных ковров, особенно с натуральным, высоким ворсом.

● Влажная уборка помещений должна проводиться минимум раз в неделю!

● Купите качественный пылесос, используйте одноразовые мешки для сбора пыли.

● Следует организовывать химическую чистку матрасов хотя бы раз в 3 месяца.



